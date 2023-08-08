https://ria.ru/20230808/nalogi-1888859634.html

Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами

Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами - РИА Новости, 08.08.2023

Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами

Россия приостановит действие некоторых пунктов налоговых соглашений с недружественными странами, указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:45

2023-08-08T14:45

2023-08-08T15:55

россия

сша

политика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия приостановит действие некоторых пунктов налоговых соглашений с недружественными странами, указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале правовой информации."Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц постановляю: <...> приостановить действие следующих положений международных договоров", — говорится в тексте.Так, замораживается исполнение основных норм двусторонних соглашений, касающихся налогообложения: Кроме того, в указе президента речь идет о статьях по налоговым льготам, а также недискриминационным нормам, позволяющим не платить более обременительные налоги.Нормы договоров, касающиеся устранения двойного налогообложения, остаются в силе. Таким образом, налогоплательщики, зарегистрированные в странах — участницах соглашений, смогут зачесть в России уплаченные за рубежом суммы. Министерству иностранных дел поручено направить этим странам соответствующие уведомления, а правительство должно внести в Думу законопроект о приостановке соглашений.

https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887911157.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, политика, владимир путин, госдума рф