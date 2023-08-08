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Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами - РИА Новости, 08.08.2023
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14:45 08.08.2023 (обновлено: 15:55 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/nalogi-1888859634.html
Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами
Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами - РИА Новости, 08.08.2023
Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами
Россия приостановит действие некоторых пунктов налоговых соглашений с недружественными странами, указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:45
2023-08-08T15:55
россия
сша
политика
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия приостановит действие некоторых пунктов налоговых соглашений с недружественными странами, указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале правовой информации.&quot;Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц постановляю: &lt;...&gt; приостановить действие следующих положений международных договоров&quot;, — говорится в тексте.Так, замораживается исполнение основных норм двусторонних соглашений, касающихся налогообложения: Кроме того, в указе президента речь идет о статьях по налоговым льготам, а также недискриминационным нормам, позволяющим не платить более обременительные налоги.Нормы договоров, касающиеся устранения двойного налогообложения, остаются в силе. Таким образом, налогоплательщики, зарегистрированные в странах — участницах соглашений, смогут зачесть в России уплаченные за рубежом суммы. Министерству иностранных дел поручено направить этим странам соответствующие уведомления, а правительство должно внести в Думу законопроект о приостановке соглашений.
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россия, сша, политика, владимир путин, госдума рф
Россия, США, Политика, Владимир Путин, Госдума РФ
Россия частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами

Путин подписал указ о приостановке налоговых договоров с 38 недружественными странами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия приостановит действие некоторых пунктов налоговых соглашений с недружественными странами, указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале правовой информации.
«

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц постановляю: <...> приостановить действие следующих положений международных договоров", — говорится в тексте.

Так, замораживается исполнение основных норм двусторонних соглашений, касающихся налогообложения:
  • движимого и недвижимого имущества;
  • дивидендов;
  • процентов;
  • доходов от услуг и авторских прав;
  • гонораров;
  • доходов от работы по найму;
  • налогообложения капитала.
Кроме того, в указе президента речь идет о статьях по налоговым льготам, а также недискриминационным нормам, позволяющим не платить более обременительные налоги.
Нормы договоров, касающиеся устранения двойного налогообложения, остаются в силе. Таким образом, налогоплательщики, зарегистрированные в странах — участницах соглашений, смогут зачесть в России уплаченные за рубежом суммы.

Документ приостанавливает действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами: США, Польша, Южная Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Черногория, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта и Япония.

Министерству иностранных дел поручено направить этим странам соответствующие уведомления, а правительство должно внести в Думу законопроект о приостановке соглашений.
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