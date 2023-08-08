https://ria.ru/20230808/mozg-1888927292.html

Британские ученые выявили связь между лишним весом и особенностями мозга

Британские ученые выявили связь между лишним весом и особенностями мозга - РИА Новости, 08.08.2023

Британские ученые выявили связь между лишним весом и особенностями мозга

Ученые Кембриджского университета установили связь между лишним весом и особенностями гипоталамуса, небольшой части мозга, отвечающей за контроль чувства голода РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:53

2023-08-08T18:53

2023-08-08T18:53

кембридж (кембриджшир)

кембриджский университет

великобритания

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые Кембриджского университета установили связь между лишним весом и особенностями гипоталамуса, небольшой части мозга, отвечающей за контроль чувства голода и насыщения, следует из пресс-релиза, опубликованного во вторник на сайте университета. "Ученые Кембриджа показали, что гипоталамус, главная часть мозга, задействованная в контроле аппетита, отличается в мозгу людей с лишним весом или страдающих ожирением по сравнению с людьми со здоровым весом", - говорится в сообщении. Британские ученые использовали алгоритм, созданный при помощи машинного обучения, для анализа МРТ-сканов головного мозга 1351 взрослого человека, чтобы изучить гипоталамус у людей с разным весом. Исследование показало, что у людей с лишним весом объем этой области мозга больше. Особенно разница заметна в той части гипоталамуса, которая отвечает за контроль аппетита и выброс гормонов, уравновешивающих чувство голода и насыщения, сказано в пресс-релизе. Исследователи не смогли точно установить, является ли набор веса причиной увеличения гипоталамуса или наоборот люди с увеличенным гипоталамусом предрасположены к ожирению, однако они не отрицают, что эти два фактора могут быть взаимосвязаны и образовывать так называемую "петлю обратной связи". Как указывается в материале, возможно, что увеличение гипоталамуса можно сравнить с воспалением. Более ранние исследования на животных показывают, что диета с высоким содержанием жиров может вызывать у них воспаление гипоталамуса, что, в свою очередь, приводит к развитию резистентности к инсулину и набору веса. У мышей это происходит через три дня. Другие исследования свидетельствуют о том, что такое воспаление вызывает увеличения порога для чувства насыщения, что значит, что животным нужно есть больше, чем обычно, чтобы почувствовать себя сытыми. Ученые предполагают, что такое же может происходить и у людей. На количество потребляемой пищи влияет немало факторов, в том числе генетика, гормональная регуляция и окружение. Как показывают исследования, гипоталамус, несмотря на маленький размер с миндалину, также играет в этом важную роль. В мире свыше 1,9 миллиарда людей имеют лишний вес или страдают ожирением. В Великобритании при этом с этой проблемой сталкиваются почти две трети населения.

https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html

https://ria.ru/20230118/preparat-1845537306.html

кембридж (кембриджшир)

великобритания

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кембридж (кембриджшир), кембриджский университет, великобритания