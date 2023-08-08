https://ria.ru/20230808/most-1888789224.html

Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ

Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ

Конструкции для восстановления Чонгарского моста, который был поврежден в результате украинского удара, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены на... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:47

2023-08-08T10:47

2023-08-08T11:06

специальная военная операция на украине

чонгарский мост

владимир сальдо

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888480853_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_804ae04dd6d79acd475554281a336ba8.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Конструкции для восстановления Чонгарского моста, который был поврежден в результате украинского удара, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены на место, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В прошедшее воскресенье ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow."Уже два дня инженеры военные и гражданские изучают ситуацию. В принципе, уже ясна картина, что нужно сделать. Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230808/obstrel-1888784528.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чонгарский мост, владимир сальдо, херсонская область