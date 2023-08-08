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Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 08.08.2023 (обновлено: 11:06 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/most-1888789224.html
Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ
Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ
Конструкции для восстановления Чонгарского моста, который был поврежден в результате украинского удара, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены на... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:47
2023-08-08T11:06
специальная военная операция на украине
чонгарский мост
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Конструкции для восстановления Чонгарского моста, который был поврежден в результате украинского удара, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены на место, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В прошедшее воскресенье ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow."Уже два дня инженеры военные и гражданские изучают ситуацию. В принципе, уже ясна картина, что нужно сделать. Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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херсонская область
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чонгарский мост, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Чонгарский мост, Владимир Сальдо, Херсонская область
Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ

Сальдо: конструкции для восстановления Чонгарского моста доставят в ближайшее время

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПоследствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Конструкции для восстановления Чонгарского моста, который был поврежден в результате украинского удара, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены на место, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В прошедшее воскресенье ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow.
"Уже два дня инженеры военные и гражданские изучают ситуацию. В принципе, уже ясна картина, что нужно сделать. Конструкции, которые нужны для восстановления полноценной работы этого моста, уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеЧонгарский мостВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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