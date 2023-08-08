https://ria.ru/20230808/moskva-1888813207.html
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы - РИА Новости, 08.08.2023
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы
Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:15
2023-08-08T12:15
2023-08-08T12:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812524_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_dea4f1d7f8223a3d96551dcc2261a13f.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые насосы-дозаторы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK – инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. Как ожидается, новые отечественные изделия смогут заместить аналогичную продукцию ушедших с российского рынка брендов из Германии, США и Италии. Насосы-дозаторы высокой точности используются в производстве напитков, пищевых продуктов, лекарственных и косметических препаратов, нефтепродуктов и многого другого."С момента основания предприятия в 2009 году нам удалось кратно нарастить производственные мощности и расширить ассортимент. Так, наш завод ежемесячно выпускает несколько десятков статических смесителей - это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов, и мы уверены, что насосы серии DA в скором времени также будут пользоваться высоким спросом", – сказал директор компании Максим Новиков.
https://ria.ru/20230522/usiliteli-1873362060.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812524_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_994b6603a511e72282b0fd98e17c963c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости
. Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые насосы-дозаторы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский
.
"Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK – инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности
Как ожидается, новые отечественные изделия смогут заместить аналогичную продукцию ушедших с российского рынка брендов из Германии, США и Италии. Насосы-дозаторы высокой точности используются в производстве напитков, пищевых продуктов, лекарственных и косметических препаратов, нефтепродуктов и многого другого.
"С момента основания предприятия в 2009 году нам удалось кратно нарастить производственные мощности и расширить ассортимент. Так, наш завод ежемесячно выпускает несколько десятков статических смесителей - это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов, и мы уверены, что насосы серии DA в скором времени также будут пользоваться высоким спросом", – сказал директор компании Максим Новиков.