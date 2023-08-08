https://ria.ru/20230808/moskva-1888813207.html

В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы

В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы - РИА Новости, 08.08.2023

В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы

Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:15

2023-08-08T12:15

2023-08-08T12:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые насосы-дозаторы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK – инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. Как ожидается, новые отечественные изделия смогут заместить аналогичную продукцию ушедших с российского рынка брендов из Германии, США и Италии. Насосы-дозаторы высокой точности используются в производстве напитков, пищевых продуктов, лекарственных и косметических препаратов, нефтепродуктов и многого другого."С момента основания предприятия в 2009 году нам удалось кратно нарастить производственные мощности и расширить ассортимент. Так, наш завод ежемесячно выпускает несколько десятков статических смесителей - это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов, и мы уверены, что насосы серии DA в скором времени также будут пользоваться высоким спросом", – сказал директор компании Максим Новиков.

https://ria.ru/20230522/usiliteli-1873362060.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский