Рейтинг@Mail.ru
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:15 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/moskva-1888813207.html
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы - РИА Новости, 08.08.2023
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы
Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:15
2023-08-08T12:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812524_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_dea4f1d7f8223a3d96551dcc2261a13f.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые насосы-дозаторы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK – инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. Как ожидается, новые отечественные изделия смогут заместить аналогичную продукцию ушедших с российского рынка брендов из Германии, США и Италии. Насосы-дозаторы высокой точности используются в производстве напитков, пищевых продуктов, лекарственных и косметических препаратов, нефтепродуктов и многого другого."С момента основания предприятия в 2009 году нам удалось кратно нарастить производственные мощности и расширить ассортимент. Так, наш завод ежемесячно выпускает несколько десятков статических смесителей - это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов, и мы уверены, что насосы серии DA в скором времени также будут пользоваться высоким спросом", – сказал директор компании Максим Новиков.
https://ria.ru/20230522/usiliteli-1873362060.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812524_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_994b6603a511e72282b0fd98e17c963c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы

© Фото : Пресс-служба ДИПП В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы
В ОЭЗ Москвы создали первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Научно-производственная компания, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис Москва", разработала и запустила в массовое производство импортозамещающие цифровые насосы-дозаторы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK – инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности
22 мая, 11:24
Как ожидается, новые отечественные изделия смогут заместить аналогичную продукцию ушедших с российского рынка брендов из Германии, США и Италии. Насосы-дозаторы высокой точности используются в производстве напитков, пищевых продуктов, лекарственных и косметических препаратов, нефтепродуктов и многого другого.
"С момента основания предприятия в 2009 году нам удалось кратно нарастить производственные мощности и расширить ассортимент. Так, наш завод ежемесячно выпускает несколько десятков статических смесителей - это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов, и мы уверены, что насосы серии DA в скором времени также будут пользоваться высоким спросом", – сказал директор компании Максим Новиков.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала