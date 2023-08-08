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ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову - РИА Новости, 08.08.2023
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Республика Дагестан
 
14:15 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/moneta-1888851191.html
ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову
ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову - РИА Новости, 08.08.2023
ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову
Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова, родившегося 100 лет назад,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:15
2023-08-08T14:15
республика дагестан
расул гамзатов
центральный банк рф (цб рф)
культура
республика дагестан
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова, родившегося 100 лет назад, следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ РФ. "Банк России 8 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову", - говорится в сообщении. Диаметр монеты — 33 миллиметров, тираж — 5 тысяч штук. На ее лицевой стороне расположены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023" и указан номинал монеты — 2 рубля. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Гамзатова и летящих журавлей (символизирующих его известное стихотворение "Журавли"), а также факсимиле подписи поэта и годы его жизни: "1923" и "2003", вписанные в стилизованный контур горной вершины. Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.
https://ria.ru/20230805/memorial-1888390472.html
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расул гамзатов, центральный банк рф (цб рф), культура, республика дагестан
Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Культура, Республика Дагестан

ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову

© ЦБ РФПамятная серебряная монета номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова
Памятная серебряная монета номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова
© ЦБ РФ
Памятная серебряная монета номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова, родившегося 100 лет назад, следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Банк России 8 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты — 33 миллиметров, тираж — 5 тысяч штук. На ее лицевой стороне расположены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023" и указан номинал монеты — 2 рубля.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Гамзатова и летящих журавлей (символизирующих его известное стихотворение "Журавли"), а также факсимиле подписи поэта и годы его жизни: "1923" и "2003", вписанные в стилизованный контур горной вершины.
Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.
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Республика ДагестанРасул ГамзатовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КультураРеспублика Дагестан
 
 
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