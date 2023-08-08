https://ria.ru/20230808/moneta-1888851191.html

ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову

ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову - РИА Новости, 08.08.2023

ЦБ РФ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Расулу Гамзатову

Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова, родившегося 100 лет назад,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:15

2023-08-08T14:15

2023-08-08T14:15

республика дагестан

расул гамзатов

центральный банк рф (цб рф)

культура

республика дагестан

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова, родившегося 100 лет назад, следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ РФ. "Банк России 8 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову", - говорится в сообщении. Диаметр монеты — 33 миллиметров, тираж — 5 тысяч штук. На ее лицевой стороне расположены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023" и указан номинал монеты — 2 рубля. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Гамзатова и летящих журавлей (символизирующих его известное стихотворение "Журавли"), а также факсимиле подписи поэта и годы его жизни: "1923" и "2003", вписанные в стилизованный контур горной вершины. Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.

https://ria.ru/20230805/memorial-1888390472.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

расул гамзатов, центральный банк рф (цб рф), культура, республика дагестан