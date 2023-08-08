https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры

Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры - РИА Новости, 08.08.2023

Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры

Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, навязывая стране разрыв отношений с Россией и насаждение русофобии, такое мнение высказал в комментарии РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:20

2023-08-08T13:20

2023-08-08T13:21

россия

молдавия

кишинев

дмитрий песков

майя санду

снг

в мире

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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, навязывая стране разрыв отношений с Россией и насаждение русофобии, такое мнение высказал в комментарии РИА Новости зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последний месяц были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из МПА СНГ. "Вызывает глубокую озабоченность действия властей в Кишиневе, денонсирующих договоры с СНГ. Молдавские власти в срочном порядке уже отказались от целого ряда важных соглашений. Договора с СНГ играют важную роль в социально-экономическом, культурном сотрудничестве и в сфере безопасности для граждан Молдавии и республики в целом. На мой взгляд, запад ведет Молдавию по украинскому сценарию — в соседней стране вначале объявили Россию источником всех бед, затем разорвали с ней все связи, и в итоге Киев развязал войну против пророссийских граждан Донбасса", - отметил Танасий. Он подчеркнул, что Россия никогда не являлась и сейчас не является врагом Молдавии, она лояльно относится к гражданам республики, а истории обеих стран тесно переплетены. "Это абсолютная ложь, что Россия враждебно настроена по отношению к Молдавии, как это подается властями республики в последнее время. Сегодня власти РФ дают возможность гражданам Молдавии зарабатывать. Трудовые мигранты обеспечивают не только себя, но и в среднем до трех членов своей семьи. Получается, более миллиона граждан республики живут именно благодаря традиционным партнерским отношениям и многовековой дружбе наших стран. Что произойдет с ними, если трудовых мигрантов выдворят из России? Не могу не подчеркнуть историческо-культурное взаимодействие наших стран и общую для всех народов СССР Победу в Великой Отечественной войне. А взаимодействие молдавских господарей с русскими царями в Средневековье, а взаимовыручка наших народов. А как можно вычеркнуть из нашей истории победу России над Османской империей, которая помогла молдаванам и многим другим народам избавиться от османского ига. И таких фактов множество", - заметил Танасий. Лидер молдавской диаспоры в России выразил надежду, что прозападные иллюзии в стране все же развеются, жители республики не желают быть втянутыми в конфликты, и свою оценку деятельности нынешней власти они дадут на предстоящих выборах. "Жители Молдавии смогут трезво взглянуть на ситуацию, поняв, кто реальный друг и партнер страны, а кто дарит "стеклянные бусы" в обмен на выкачивание ресурсов, в том числе и человеческих и попытку втянуть республику в региональные военные конфликты. Если правящая партия "Действие и солидарность" и президент страны Санду не одумаются, молдаване сметут их в ходе ближайших местных, президентских и парламентских выборов, если не раньше", - подытожил Танасий. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230807/moldaviya-1888729031.html

https://ria.ru/20230805/urok-1888392058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, снг, в мире