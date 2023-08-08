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Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры - РИА Новости, 08.08.2023
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13:20 08.08.2023 (обновлено: 13:21 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html
Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры
Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры - РИА Новости, 08.08.2023
Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры
Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, навязывая стране разрыв отношений с Россией и насаждение русофобии, такое мнение высказал в комментарии РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:20
2023-08-08T13:21
россия
молдавия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
снг
в мире
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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, навязывая стране разрыв отношений с Россией и насаждение русофобии, такое мнение высказал в комментарии РИА Новости зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последний месяц были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из МПА СНГ. "Вызывает глубокую озабоченность действия властей в Кишиневе, денонсирующих договоры с СНГ. Молдавские власти в срочном порядке уже отказались от целого ряда важных соглашений. Договора с СНГ играют важную роль в социально-экономическом, культурном сотрудничестве и в сфере безопасности для граждан Молдавии и республики в целом. На мой взгляд, запад ведет Молдавию по украинскому сценарию — в соседней стране вначале объявили Россию источником всех бед, затем разорвали с ней все связи, и в итоге Киев развязал войну против пророссийских граждан Донбасса", - отметил Танасий. Он подчеркнул, что Россия никогда не являлась и сейчас не является врагом Молдавии, она лояльно относится к гражданам республики, а истории обеих стран тесно переплетены. "Это абсолютная ложь, что Россия враждебно настроена по отношению к Молдавии, как это подается властями республики в последнее время. Сегодня власти РФ дают возможность гражданам Молдавии зарабатывать. Трудовые мигранты обеспечивают не только себя, но и в среднем до трех членов своей семьи. Получается, более миллиона граждан республики живут именно благодаря традиционным партнерским отношениям и многовековой дружбе наших стран. Что произойдет с ними, если трудовых мигрантов выдворят из России? Не могу не подчеркнуть историческо-культурное взаимодействие наших стран и общую для всех народов СССР Победу в Великой Отечественной войне. А взаимодействие молдавских господарей с русскими царями в Средневековье, а взаимовыручка наших народов. А как можно вычеркнуть из нашей истории победу России над Османской империей, которая помогла молдаванам и многим другим народам избавиться от османского ига. И таких фактов множество", - заметил Танасий. Лидер молдавской диаспоры в России выразил надежду, что прозападные иллюзии в стране все же развеются, жители республики не желают быть втянутыми в конфликты, и свою оценку деятельности нынешней власти они дадут на предстоящих выборах. "Жители Молдавии смогут трезво взглянуть на ситуацию, поняв, кто реальный друг и партнер страны, а кто дарит "стеклянные бусы" в обмен на выкачивание ресурсов, в том числе и человеческих и попытку втянуть республику в региональные военные конфликты. Если правящая партия "Действие и солидарность" и президент страны Санду не одумаются, молдаване сметут их в ходе ближайших местных, президентских и парламентских выборов, если не раньше", - подытожил Танасий. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230807/moldaviya-1888729031.html
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россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, снг, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, СНГ, В мире
Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, заявил лидер диаспоры

Лидер "Народного Союза Молдовы" Танасий: Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Запад ведет Молдавию по украинскому сценарию, навязывая стране разрыв отношений с Россией и насаждение русофобии, такое мнение высказал в комментарии РИА Новости зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последний месяц были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из МПА СНГ.
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"Вызывает глубокую озабоченность действия властей в Кишиневе, денонсирующих договоры с СНГ. Молдавские власти в срочном порядке уже отказались от целого ряда важных соглашений. Договора с СНГ играют важную роль в социально-экономическом, культурном сотрудничестве и в сфере безопасности для граждан Молдавии и республики в целом. На мой взгляд, запад ведет Молдавию по украинскому сценарию — в соседней стране вначале объявили Россию источником всех бед, затем разорвали с ней все связи, и в итоге Киев развязал войну против пророссийских граждан Донбасса", - отметил Танасий.
Он подчеркнул, что Россия никогда не являлась и сейчас не является врагом Молдавии, она лояльно относится к гражданам республики, а истории обеих стран тесно переплетены.
"Это абсолютная ложь, что Россия враждебно настроена по отношению к Молдавии, как это подается властями республики в последнее время. Сегодня власти РФ дают возможность гражданам Молдавии зарабатывать. Трудовые мигранты обеспечивают не только себя, но и в среднем до трех членов своей семьи. Получается, более миллиона граждан республики живут именно благодаря традиционным партнерским отношениям и многовековой дружбе наших стран. Что произойдет с ними, если трудовых мигрантов выдворят из России? Не могу не подчеркнуть историческо-культурное взаимодействие наших стран и общую для всех народов СССР Победу в Великой Отечественной войне. А взаимодействие молдавских господарей с русскими царями в Средневековье, а взаимовыручка наших народов. А как можно вычеркнуть из нашей истории победу России над Османской империей, которая помогла молдаванам и многим другим народам избавиться от османского ига. И таких фактов множество", - заметил Танасий.
Лидер молдавской диаспоры в России выразил надежду, что прозападные иллюзии в стране все же развеются, жители республики не желают быть втянутыми в конфликты, и свою оценку деятельности нынешней власти они дадут на предстоящих выборах.
"Жители Молдавии смогут трезво взглянуть на ситуацию, поняв, кто реальный друг и партнер страны, а кто дарит "стеклянные бусы" в обмен на выкачивание ресурсов, в том числе и человеческих и попытку втянуть республику в региональные военные конфликты. Если правящая партия "Действие и солидарность" и президент страны Санду не одумаются, молдаване сметут их в ходе ближайших местных, президентских и парламентских выборов, если не раньше", - подытожил Танасий.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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