https://ria.ru/20230808/missis-1888756085.html

Миссис Россия рассказала, как потеряла подарки на церемонии награждения

Миссис Россия рассказала, как потеряла подарки на церемонии награждения - РИА Новости, 08.08.2023

Миссис Россия рассказала, как потеряла подарки на церемонии награждения

Победительница в конкурсе "Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная рассказала РИА Новости о том, как потеряла все подарки на награждении, сбросила лишний вес во РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T01:22

2023-08-08T01:22

2023-08-08T05:35

общество

россия

геленджик

мальта

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Победительница в конкурсе "Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная рассказала РИА Новости о том, как потеряла все подарки на награждении, сбросила лишний вес во время подготовки к конкурсу и, находясь на руководящей должности, наконец позволила себе сделать яркий макияж и надеть самое красивое платье.Жительница Геленджика Жанна Специальная выиграла конкурс "Миссис Россия – 2023", сообщил организатор турнира — фонд "Планета женщин". Эффектная блондинка обошла 33 финалистки и получила главный приз — путевку на Мальту. До того она стала первой в конкурсе "Миссис Геленджик — 2023", благодаря чему смогла представить юг России. Жанна рассказала, что вышла из декретного отпуска по уходу за дочкой, которой недавно исполнилось три года. Женщина имеет четыре высших образования и занимает руководящую должность в департаменте продаж в ИТ-компании. Она 10 лет проживала и работала в Москве, а когда забеременела, решила перебраться ближе к морю, продала свою квартиру в столице и переехала в Геленджик. "Теперь у меня из окошка видно море, каждое утро делаю кофе и наблюдаю эту красоту", - рассказала девушка."Всю жизнь работаешь, планы, цели, задачи. Я как руководитель всегда была примером для своих сотрудников, в том числе в дресс-коде – белый верх, черный низ. Никаких ярких ногтей или помады. Все серое и строгое. А тут появилась официальная возможность выйти на сцену и надеть самое красивое платье, сделать самый яркий макияж и прическу. И мне за это не нужно оправдываться. А видимо душа так хотела этого!" - рассказала Специальная.По словам собеседницы агентства, ее поддерживали родители и супруг. Мужчина взял на себя часть домашних обязанностей, чтобы девушка смогла сосредоточиться на участии в конкурсе. К тому же это стало для нее настоящей мотивацией привести себя в форму. По словам Специальной, во время беременности она набрала 18 килограмм и три года пыталась сбросить вес, но безрезультатно. А с участием в конкурсе "килограммы, как будто ветром сдуло".Ранее женщина не участвовала в конкурсах красоты "только смотрела по новостям и думала какие красивые девушки". Узнала случайно через знакомых о финальном кастинге "Миссис Геленджик" и решила попробовать. После победы Жанна была бы рада предложениям и контрактам в индустрии красоты, однако специально "пиарить себя" ради этого она не хочет. Девушка увлекается творчеством и любит что-то делать собственными руками: "если увижу, что трава где-то не там растет, я ее подергаю". По словам Жанны, она жила совершенно обычной жизнью, а после победы проснулась, и телефон разрывается от поздравлений."Когда мне все это вручили, у меня дар речи пропал. Началась такая суета. Я потеряла свой конверт, он еще и черный, может, на полу остался, никто его и не заметил. Я не знала, что там подарили — о Мальте узнала сегодня из новостей. Завтра свяжусь с нашими организаторами, спрошу можно ли восстановить эти подарки. Ну вот я шла не за победой, не за подарком – и Бог с ним. Самое главное – это лавина положительных эмоций", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230607/missis-1876749960.html

https://ria.ru/20230216/linnikova-1852385626.html

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общество, россия, геленджик, мальта