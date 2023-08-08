https://ria.ru/20230808/miny-1888815051.html

Жителей Кировского района Донецка предупредили о минах "Лепесток"

Жителей Кировского района Донецка предупредили о минах "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2023

Жителей Кировского района Донецка предупредили о минах "Лепесток"

Противопехотные мины "Лепесток" рассыпаны в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:19

2023-08-08T12:19

2023-08-08T12:19

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Противопехотные мины "Лепесток" рассыпаны в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В микрорайоне шахты "17-17 Бис" Кировского района по улице Баштанской, 4 рассыпаны мины ПФМ-1 "Лепесток", - написал Кулемзин.Мэр Донецка также призвал жителей города внимательно смотреть под ноги и в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать в службу спасения. Представительство ДНР в СЦКК ранее в июле сообщало, что за год украинские войска сбросили 8 тысяч противопехотных мин "Лепесток", в результате чего погибли три мирных жителя, пострадали еще 124, включая 11 детей. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230808/donetsk-1888769501.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)