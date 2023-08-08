Жителей Кировского района Донецка предупредили о минах "Лепесток"
Мэр Кулемзин: украинские мины "Лепесток" рассыпаны в Кировском районе Донецка
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Противопехотные мины "Лепесток" рассыпаны в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В микрорайоне шахты "17-17 Бис" Кировского района по улице Баштанской, 4 рассыпаны мины ПФМ-1 "Лепесток", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка также призвал жителей города внимательно смотреть под ноги и в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать в службу спасения.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в июле сообщало, что за год украинские войска сбросили 8 тысяч противопехотных мин "Лепесток", в результате чего погибли три мирных жителя, пострадали еще 124, включая 11 детей.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.