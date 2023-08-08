https://ria.ru/20230808/merkel-1888929449.html
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель
Немецкое правительство продолжает ежемесячно платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:01
2023-08-08T19:01
2023-08-08T19:11
германия
ангела меркель
олаф шольц
анналена бербок
в мире
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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Немецкое правительство продолжает ежемесячно платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле Меркель, пишет Tagesspiegel. "Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро. Это означает, что на внешний вид экс-главы правительства расходуется около 3000 евро (свыше 310 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц", — говорится в публикации.Кроме того, специалисту, сопровождающему Меркель, оплачивают билеты и проживание в отелях.Как сообщали немецкие СМИ, стоимость услуг визажиста и парикмахера для канцлера Германии Олафа Шольца составляет 3100 евро в месяц, в то время как на министра иностранных дел Анналену Бербок государство тратит 7500 евро. Эта информация вызвала критику профсоюза налогоплательщиков, который посчитал эти расходы неуместными. Возмущение вызвал и тот факт, что за услуги фотографов ведомство канцлера заплатило свыше полумиллиона евро в 2022 году.
https://ria.ru/20230718/makron-1884866170.html
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германия, ангела меркель, олаф шольц, анналена бербок, в мире
Германия, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Анналена Бербок, В мире
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель
Tagesspiegel: ФРГ ежемесячно тратит три тысячи евро на оплату услуг парикмахера Меркель