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СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель - РИА Новости, 08.08.2023
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19:01 08.08.2023 (обновлено: 19:11 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/merkel-1888929449.html
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель
Немецкое правительство продолжает ежемесячно платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:01
2023-08-08T19:11
германия
ангела меркель
олаф шольц
анналена бербок
в мире
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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Немецкое правительство продолжает ежемесячно платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле Меркель, пишет Tagesspiegel. &quot;Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро. Это означает, что на внешний вид экс-главы правительства расходуется около 3000 евро (свыше 310 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, специалисту, сопровождающему Меркель, оплачивают билеты и проживание в отелях.Как сообщали немецкие СМИ, стоимость услуг визажиста и парикмахера для канцлера Германии Олафа Шольца составляет 3100 евро в месяц, в то время как на министра иностранных дел Анналену Бербок государство тратит 7500 евро. Эта информация вызвала критику профсоюза налогоплательщиков, который посчитал эти расходы неуместными. Возмущение вызвал и тот факт, что за услуги фотографов ведомство канцлера заплатило свыше полумиллиона евро в 2022 году.
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германия, ангела меркель, олаф шольц, анналена бербок, в мире
Германия, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Анналена Бербок, В мире
СМИ узнали, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель

Tagesspiegel: ФРГ ежемесячно тратит три тысячи евро на оплату услуг парикмахера Меркель

© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Немецкое правительство продолжает ежемесячно платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле Меркель, пишет Tagesspiegel.
«

"Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро. Это означает, что на внешний вид экс-главы правительства расходуется около 3000 евро (свыше 310 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц", — говорится в публикации.

Кроме того, специалисту, сопровождающему Меркель, оплачивают билеты и проживание в отелях.
Как сообщали немецкие СМИ, стоимость услуг визажиста и парикмахера для канцлера Германии Олафа Шольца составляет 3100 евро в месяц, в то время как на министра иностранных дел Анналену Бербок государство тратит 7500 евро. Эта информация вызвала критику профсоюза налогоплательщиков, который посчитал эти расходы неуместными. Возмущение вызвал и тот факт, что за услуги фотографов ведомство канцлера заплатило свыше полумиллиона евро в 2022 году.
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