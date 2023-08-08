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В Таллине осквернили советский мемориал - РИА Новости, 08.08.2023
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16:28 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/memorial-1888885665.html
В Таллине осквернили советский мемориал
В Таллине осквернили советский мемориал - РИА Новости, 08.08.2023
В Таллине осквернили советский мемориал
В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ, сообщает издание Postimees. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:28
2023-08-08T16:28
таллин
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ, сообщает издание Postimees. "На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи "Слава Украине" и другие", - говорится в сообщении. По словам главы процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в связи с произошедшим начато уголовное производство по статье 149 УК, которая касается осквернения памяти умершего. "В качестве наказания предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. На месте работает патруль полиции, все обстоятельства случившегося выясняются", - сказала Тоатер Postimees. Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.
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таллин, финляндия, кронштадт
Таллин, Финляндия, Кронштадт
В Таллине осквернили советский мемориал

В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ

CC BY 2.0 / Troy David Johnston / Maarjamäe MemorialМемориал на холме Маарьямяэ в Таллине
Мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC BY 2.0 / Troy David Johnston / Maarjamäe Memorial
Мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ, сообщает издание Postimees.
"На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи "Слава Украине" и другие", - говорится в сообщении.
По словам главы процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в связи с произошедшим начато уголовное производство по статье 149 УК, которая касается осквернения памяти умершего. "В качестве наказания предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. На месте работает патруль полиции, все обстоятельства случившегося выясняются", - сказала Тоатер Postimees.
Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.
На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.
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