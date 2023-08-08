https://ria.ru/20230808/manul-1888759325.html

БМП "Манул" может получить модуль "Эпоха" с 57-миллиметровой пушкой

БМП "Манул" может получить модуль "Эпоха" с 57-миллиметровой пушкой - РИА Новости, 08.08.2023

БМП "Манул" может получить модуль "Эпоха" с 57-миллиметровой пушкой

Новый боевой модуль "Эпоха" с 57-миллиметровой автоматической пушкой могут установить на боевую машину пехоты (БМП) "Манул", сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T03:04

2023-08-08T03:04

2023-08-08T11:45

новое оружие россии

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новый боевой модуль "Эпоха" с 57-миллиметровой автоматической пушкой могут установить на боевую машину пехоты (БМП) "Манул", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех."Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы Ростеха) продолжает опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП "Манул". Проектируемая машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечит подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля "Эпоха", — сообщили в пресс-службе. В холдинге отметили, что применение нового модуля придаст "Манулу" способность гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника с большой дистанции."Использование современных боеприпасов калибра 57 миллиметров обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт", — пояснили в холдинге.После завершения опытно-конструкторских работ по "Манулу" будут понятны сроки начала серийного производства новой БМП, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230718/drok-1884828995.html

https://ria.ru/20230717/vintovka-1884514609.html

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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3