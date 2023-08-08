Ленобласть наладила централизованную доставку посылок на Донбасс
© Фото : Пресс-служба правительство Ленинградской областиЛенобласть наладила централизованную доставку посылок на Донбасс
© Фото : Пресс-служба правительство Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жители Ленинградской области смогут централизованно отправлять на Донбасс посылки через новый транспортный коридор, связывающий регион с подшефным городом Енакиево, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, первую посылку в Донецкую народную республику (ДНР) накануне отправил губернатор Александр Дрозденко. Груз направлен из Выборгского и Приозерского районов. Отравление смогут получить как военнослужащие и местные жители, так и благотворительные фонды.
© Фото : Пресс-служба правительство Ленинградской областиЛенобласть наладила централизованную доставку посылок на Донбасс
© Фото : Пресс-служба правительство Ленинградской области
Ленобласть наладила централизованную доставку посылок на Донбасс
"Все регионы России готовят посылки для наших ребят, для жителей Донбасса. Каждый раз приходилось выстраивать новую логистическую цепочку, договариваться, чтобы передать груз, состыковаться. Мы приняли решение систематизировать эту работу, нашли партнеров. <…> Через хаб в Енакиево теперь будет удобно доставлять грузы. От Луганска до Запорожья эта система будет работать", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, для Ленобласти нововведение особенно важно. Сейчас в братском Енакиево находится много рабочих из региона. Доставку из Северной столицы до конечного пункта планируется осуществлять за пять рабочих дней.