https://ria.ru/20230808/lednik-1888834027.html
В Республике Алтай порозовел ледник
В Республике Алтай порозовел ледник - РИА Новости, 08.08.2023
В Республике Алтай порозовел ледник
Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:04
2023-08-08T13:04
2023-08-08T13:05
наука
республика алтай
томский государственный университет
земля - риа наука
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БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. "Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", - говорится в сообщении. Учёные отмечают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.
https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, томский государственный университет, земля - риа наука
Наука, Республика Алтай, Томский государственный университет, Земля - РИА Наука
В Республике Алтай порозовел ледник
В Республике Алтай ледник окрасился в розовый и красный из-за цветения водорослей