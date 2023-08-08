https://ria.ru/20230808/lednik-1888834027.html

В Республике Алтай порозовел ледник

В Республике Алтай порозовел ледник - РИА Новости, 08.08.2023

В Республике Алтай порозовел ледник

Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:04

2023-08-08T13:04

2023-08-08T13:05

наука

республика алтай

томский государственный университет

земля - риа наука

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БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. "Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", - говорится в сообщении. Учёные отмечают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.

https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html

республика алтай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика алтай, томский государственный университет, земля - риа наука