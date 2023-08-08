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В Республике Алтай порозовел ледник - РИА Новости, 08.08.2023
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Наука
 
13:04 08.08.2023 (обновлено: 13:05 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/lednik-1888834027.html
В Республике Алтай порозовел ледник
В Республике Алтай порозовел ледник - РИА Новости, 08.08.2023
В Республике Алтай порозовел ледник
Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:04
2023-08-08T13:05
наука
республика алтай
томский государственный университет
земля - риа наука
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БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. "Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", - говорится в сообщении. Учёные отмечают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.
https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html
республика алтай
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республика алтай, томский государственный университет, земля - риа наука
Наука, Республика Алтай, Томский государственный университет, Земля - РИА Наука
В Республике Алтай порозовел ледник

В Республике Алтай ледник окрасился в розовый и красный из-за цветения водорослей

© Фото : пресс-служба Томского государственного университетаЛедник Водопадный
Ледник Водопадный - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : пресс-служба Томского государственного университета
Ледник Водопадный
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Ледник порозовел в Республике Алтай из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
"Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", - говорится в сообщении.
Учёные отмечают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.
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