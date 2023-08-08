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Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией - РИА Новости, 08.08.2023
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22:27 08.08.2023 (обновлено: 22:47 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/latviya-1888952251.html
Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией
Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией - РИА Новости, 08.08.2023
Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией
Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:27
2023-08-08T22:47
в мире
латвия
белоруссия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну, заявило латвийское правительство."Кабинет министров 8 августа объявил об усиленном режиме работы системы пограничной охраны на шесть месяцев с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", - говорится в сообщении на сайте правительства.В правительстве отметили, что распоряжение дано "для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, принимая во внимание непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и тенденцию к их увеличению".По данным латвийского кабмина, с 11 августа 2021 года в страну не пустили более 14 тысяч человек вне пунктов, установленных для законного въезда, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года в Латвию не пропустили 5461 человека.
https://ria.ru/20230804/litva-1888219559.html
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в мире, латвия, белоруссия
В мире, Латвия, Белоруссия
Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией

Латвия с 11 августа на полгода усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну, заявило латвийское правительство.
«
"Кабинет министров 8 августа объявил об усиленном режиме работы системы пограничной охраны на шесть месяцев с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", - говорится в сообщении на сайте правительства.
В правительстве отметили, что распоряжение дано "для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, принимая во внимание непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и тенденцию к их увеличению".
По данным латвийского кабмина, с 11 августа 2021 года в страну не пустили более 14 тысяч человек вне пунктов, установленных для законного въезда, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года в Латвию не пропустили 5461 человека.
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