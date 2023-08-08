https://ria.ru/20230808/latviya-1888952251.html

Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией

Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией - РИА Новости, 08.08.2023

Латвия усилит погранконтроль в регионах, граничащих с Белоруссией

Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:27

2023-08-08T22:27

2023-08-08T22:47

в мире

латвия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745208589_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_9b228f25a266f7a7eb76d54d64caecfb.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну, заявило латвийское правительство."Кабинет министров 8 августа объявил об усиленном режиме работы системы пограничной охраны на шесть месяцев с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", - говорится в сообщении на сайте правительства.В правительстве отметили, что распоряжение дано "для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, принимая во внимание непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и тенденцию к их увеличению".По данным латвийского кабмина, с 11 августа 2021 года в страну не пустили более 14 тысяч человек вне пунктов, установленных для законного въезда, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года в Латвию не пропустили 5461 человека.

https://ria.ru/20230804/litva-1888219559.html

латвия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, белоруссия