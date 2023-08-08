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Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"

Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета" - РИА Новости, 08.08.2023

Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"

Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:59

2023-08-08T12:59

2023-08-08T13:40

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". На видео демонстрируются кадры, снятые с разведывательного беспилотника, на которых украинская САУ, скрытая в лесопосадке, ведет огонь. Затем в кадр влетает дрон "Ланцет" и поражает установку прямым попаданием. В результате поражения украинскую артустановку охватывает пожар, она полностью выгорает изнутри, в небо поднимаются клубы черного дыма. Заметна детонация отдельных пороховых зарядов САУ. Как уточнили в Минобороны, артустановка противника была поражена дроном-камикадзе на южнодонецком направлении. "Расчетом БПЛА была выявлена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки, ведущей огонь. По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом. В результате удара САУ была уничтожена", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1884976888.html

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Уничтожение украинской САУ российским дроном "Ланцет" Минобороны показало видео с уничтожением украинской САУ российским дроном "Ланцет" на южнодонецком направлении 2023-08-08T12:59 true PT0M43S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр