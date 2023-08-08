https://ria.ru/20230808/lantset-1888832637.html
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета" - РИА Новости, 08.08.2023
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:59
2023-08-08T12:59
2023-08-08T13:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". На видео демонстрируются кадры, снятые с разведывательного беспилотника, на которых украинская САУ, скрытая в лесопосадке, ведет огонь. Затем в кадр влетает дрон "Ланцет" и поражает установку прямым попаданием. В результате поражения украинскую артустановку охватывает пожар, она полностью выгорает изнутри, в небо поднимаются клубы черного дыма. Заметна детонация отдельных пороховых зарядов САУ. Как уточнили в Минобороны, артустановка противника была поражена дроном-камикадзе на южнодонецком направлении. "Расчетом БПЛА была выявлена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки, ведущей огонь. По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом. В результате удара САУ была уничтожена", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1884976888.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Уничтожение украинской САУ российским дроном "Ланцет"
Минобороны показало видео с уничтожением украинской САУ российским дроном "Ланцет" на южнодонецком направлении
2023-08-08T12:59
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"
Минобороны опубликовало видео, как украинская САУ горит от попадания БПЛА "Ланцет"
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет".
На видео демонстрируются кадры, снятые с разведывательного беспилотника, на которых украинская САУ, скрытая в лесопосадке, ведет огонь. Затем в кадр влетает дрон "Ланцет" и поражает установку прямым попаданием. В результате поражения украинскую артустановку охватывает пожар, она полностью выгорает изнутри, в небо поднимаются клубы черного дыма. Заметна детонация отдельных пороховых зарядов САУ.
Как уточнили в Минобороны, артустановка противника была поражена дроном-камикадзе на южнодонецком направлении.
"Расчетом БПЛА была выявлена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки, ведущей огонь. По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом. В результате удара САУ была уничтожена", - отметили в ведомстве.
"Ланцеты" поразили пункт управления и две гаубицы ВСУ у Артемовска