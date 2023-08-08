Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета" - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 08.08.2023 (обновлено: 13:40 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/lantset-1888832637.html
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета" - РИА Новости, 08.08.2023
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:59
2023-08-08T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888841398_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9bcb7c7de877990333abdc82f15daa9b.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет". На видео демонстрируются кадры, снятые с разведывательного беспилотника, на которых украинская САУ, скрытая в лесопосадке, ведет огонь. Затем в кадр влетает дрон "Ланцет" и поражает установку прямым попаданием. В результате поражения украинскую артустановку охватывает пожар, она полностью выгорает изнутри, в небо поднимаются клубы черного дыма. Заметна детонация отдельных пороховых зарядов САУ. Как уточнили в Минобороны, артустановка противника была поражена дроном-камикадзе на южнодонецком направлении. "Расчетом БПЛА была выявлена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки, ведущей огонь. По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом. В результате удара САУ была уничтожена", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1884976888.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинской САУ российским дроном "Ланцет"
Минобороны показало видео с уничтожением украинской САУ российским дроном "Ланцет" на южнодонецком направлении
2023-08-08T12:59
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888841398_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bea8ec85ce0dbb7ce5f2396239242203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"

Минобороны опубликовало видео, как украинская САУ горит от попадания БПЛА "Ланцет"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) российским барражирующим боеприпасом "Ланцет".
На видео демонстрируются кадры, снятые с разведывательного беспилотника, на которых украинская САУ, скрытая в лесопосадке, ведет огонь. Затем в кадр влетает дрон "Ланцет" и поражает установку прямым попаданием. В результате поражения украинскую артустановку охватывает пожар, она полностью выгорает изнутри, в небо поднимаются клубы черного дыма. Заметна детонация отдельных пороховых зарядов САУ.
Как уточнили в Минобороны, артустановка противника была поражена дроном-камикадзе на южнодонецком направлении.
"Расчетом БПЛА была выявлена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки, ведущей огонь. По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом. В результате удара САУ была уничтожена", - отметили в ведомстве.
Уничтожение Ланцетами пункта управления ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Ланцеты" поразили пункт управления и две гаубицы ВСУ у Артемовска
19 июля, 06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала