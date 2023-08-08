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"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье - РИА Новости, 08.08.2023
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08:00 08.08.2023 (обновлено: 11:46 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье - РИА Новости, 08.08.2023
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
В Забайкальском крае полицейские разыскивают подозреваемых в избиении Михаила Таскина, лишившегося на фронте ноги. Пока задержали лишь двоих, хотя, по словам... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:00
2023-08-08T11:46
происшествия
донбасс
александр бастрыкин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Забайкальском крае полицейские разыскивают подозреваемых в избиении Михаила Таскина, лишившегося на фронте ноги. Пока задержали лишь двоих, хотя, по словам бойца, нападавших было не меньше шести. О громкой истории — в материале РИА Новости.Устроили погонюВечером 4 августа 36-летний Таскин из села Нерчинский Завод отправился с приятелем в кафе. Друзьям было что обсудить — осенью прошлого года оба ушли на фронт. Михаил с октября воевал в составе ЧВК "Вагнер", его товарища мобилизовали парой недель раньше.Бойцы провели в Донбассе несколько месяцев. Их комиссовали по инвалидности — Таскин, в частности, в январе попал под серьезный обстрел и потерял левую ногу."Муж утверждает, что они просто общались и никого не трогали, — рассказывает Светлана, супруга пострадавшего. — За соседним столом сидела компания из шести-восьми человек, включая девушек. В какой-то момент они подошли к столу Миши, назвали его и приятеля убийцами, попытались сорвать награды. При этом ни охрана, ни другой персонал не отреагировали".Чтобы не провоцировать агрессивную компанию, ветераны вышли на улицу, сели в автомобиль Михаила и уехали. Однако вскоре на двух машинах их догнали молодые люди из кафе.Протаранили легковушку Таскина, вытащили его из салона и стали избивать. Товарищ пытался вмешаться, но силы были не равны.Вскоре боец потерял сознание, а нападавшие, разбив его автомобиль, убежали. Прохожие вызвали скорую и полицию.Особый контрольМихаила госпитализировали в районную больницу, где диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы туловища. Спустя пару часов он пришел в себя и дал первые показания.В тот же день, 4 августа, МВД возбудило уголовное дело по статье 167, части 1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Однако прокуратура ужесточила обвинение — переквалифицировала на вторую часть, добавив к формулировке "хулиганские побуждения и тяжкие последствия".О происшествии начали писать в соцсетях. Историей заинтересовались власти региона.После этого к статье о порче имущества добавили еще одну — "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Не исключено, что квалификацию ужесточат на причинение вреда здоровью — средней тяжести или тяжкого.Окончательное решение примут после полного обследования Таскина. В понедельник санавиацией его перевезли в читинскую больницу.Также в уголовном деле может прибавиться и статья о дискредитации армии. По данным полиции, все основания для этого есть."Не надо делать этого"Первого подозреваемого задержали 6 августа. Им оказался 27-летний житель села Нерчинский Завод. Сразу предъявили обвинение по обеим статьям, на днях должны избрать меру пресечения.Сейчас он в СИЗО, дает показания, а также "вспоминает" имена и фамилии соучастников преступления, которых, вероятно, найдут в ближайшее время.Между тем после публикаций в соцсетях местные быстро обнаружили и слили личные данные участников драки — с указанием адресов. Пользователи в комментариях призвали разобраться с хулиганами самостоятельно.Однако в дело вмешался сам потерпевший — прямо на больничной койке записал короткое обращение к землякам."Я не хочу, чтобы над этими людьми устроили самосуд, — заявил Михаил. — Есть закон, и все они понесут наказание в соответствии с ним. Тем более к делу уже подключились сотрудники правоохранительных органов".Также в видеозаписи Таскин поблагодарил всех, кто не оставил его в беде и выразил слова поддержки."Разумеется, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности всех участников избиения, — говорит супруга Михаила. — Тем более что из-за них он лишился единственного источника заработка — автомобиля, который мы купили в кредит. Миша работал таксистом".Волонтеры уже организовали сбор на лечение бойца.Тем временем расследование набирает обороты. Дело на контроле руководителей регионального управления МВД и местных властей. Провести проверку поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.Во вторник, 8 августа, полицейские задержали второго участника избиения. Еще одного объявили в федеральный розыск.
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происшествия, донбасс, александр бастрыкин, чвк "вагнер"
Происшествия, Донбасс, Александр Бастрыкин, ЧВК "Вагнер"

"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Забайкальском крае полицейские разыскивают подозреваемых в избиении Михаила Таскина, лишившегося на фронте ноги. Пока задержали лишь двоих, хотя, по словам бойца, нападавших было не меньше шести. О громкой истории — в материале РИА Новости.

Устроили погоню

Вечером 4 августа 36-летний Таскин из села Нерчинский Завод отправился с приятелем в кафе. Друзьям было что обсудить — осенью прошлого года оба ушли на фронт. Михаил с октября воевал в составе ЧВК "Вагнер", его товарища мобилизовали парой недель раньше.
Бойцы провели в Донбассе несколько месяцев. Их комиссовали по инвалидности — Таскин, в частности, в январе попал под серьезный обстрел и потерял левую ногу.
© Фото предоставлено супругой добровольцаМихаил Таскин
Михаил Таскин
© Фото предоставлено супругой добровольца
Михаил Таскин
"Муж утверждает, что они просто общались и никого не трогали, — рассказывает Светлана, супруга пострадавшего. — За соседним столом сидела компания из шести-восьми человек, включая девушек. В какой-то момент они подошли к столу Миши, назвали его и приятеля убийцами, попытались сорвать награды. При этом ни охрана, ни другой персонал не отреагировали".
Чтобы не провоцировать агрессивную компанию, ветераны вышли на улицу, сели в автомобиль Михаила и уехали. Однако вскоре на двух машинах их догнали молодые люди из кафе.
Протаранили легковушку Таскина, вытащили его из салона и стали избивать. Товарищ пытался вмешаться, но силы были не равны.
Вскоре боец потерял сознание, а нападавшие, разбив его автомобиль, убежали. Прохожие вызвали скорую и полицию.
© Фото предоставлено супругой добровольцаМихаилу разбили автомобиль
Михаилу разбили автомобиль
© Фото предоставлено супругой добровольца
Михаилу разбили автомобиль

Особый контроль

Михаила госпитализировали в районную больницу, где диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы туловища. Спустя пару часов он пришел в себя и дал первые показания.
В тот же день, 4 августа, МВД возбудило уголовное дело по статье 167, части 1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Однако прокуратура ужесточила обвинение — переквалифицировала на вторую часть, добавив к формулировке "хулиганские побуждения и тяжкие последствия".
О происшествии начали писать в соцсетях. Историей заинтересовались власти региона.
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После этого к статье о порче имущества добавили еще одну — "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Не исключено, что квалификацию ужесточат на причинение вреда здоровью — средней тяжести или тяжкого.
Окончательное решение примут после полного обследования Таскина. В понедельник санавиацией его перевезли в читинскую больницу.
Также в уголовном деле может прибавиться и статья о дискредитации армии. По данным полиции, все основания для этого есть.

"Не надо делать этого"

Первого подозреваемого задержали 6 августа. Им оказался 27-летний житель села Нерчинский Завод. Сразу предъявили обвинение по обеим статьям, на днях должны избрать меру пресечения.
© УМВД России по Забайкальскому краюПервый задержанный по резонансному делу об избиении участника СВО
Первый задержанный по резонансному делу об избиении участника СВО
© УМВД России по Забайкальскому краю
Первый задержанный по резонансному делу об избиении участника СВО
Сейчас он в СИЗО, дает показания, а также "вспоминает" имена и фамилии соучастников преступления, которых, вероятно, найдут в ближайшее время.
Между тем после публикаций в соцсетях местные быстро обнаружили и слили личные данные участников драки — с указанием адресов. Пользователи в комментариях призвали разобраться с хулиганами самостоятельно.
Однако в дело вмешался сам потерпевший — прямо на больничной койке записал короткое обращение к землякам.
"Я не хочу, чтобы над этими людьми устроили самосуд, — заявил Михаил. — Есть закон, и все они понесут наказание в соответствии с ним. Тем более к делу уже подключились сотрудники правоохранительных органов".
Также в видеозаписи Таскин поблагодарил всех, кто не оставил его в беде и выразил слова поддержки.
© Фото : Александр Осипов / ВКонтактеГубернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил Михаила Таскина в краевой клинической больнице в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил Михаила Таскина в краевой клинической больнице в Чите - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Александр Осипов / ВКонтакте
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил Михаила Таскина в краевой клинической больнице в Чите
"Разумеется, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности всех участников избиения, — говорит супруга Михаила. — Тем более что из-за них он лишился единственного источника заработка — автомобиля, который мы купили в кредит. Миша работал таксистом".
Волонтеры уже организовали сбор на лечение бойца.
Тем временем расследование набирает обороты. Дело на контроле руководителей регионального управления МВД и местных властей. Провести проверку поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.
Во вторник, 8 августа, полицейские задержали второго участника избиения. Еще одного объявили в федеральный розыск.
 
ПроисшествияДонбассАлександр БастрыкинЧВК "Вагнер"
 
 
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