В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек
В Подмосковье рассказали, какие необычные клички любители фэнтези дают своим кошкам
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы скоттиш-страйт и скоттиш-фолд
Кошки породы скоттиш-страйт и скоттиш-фолд. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одними из самых необычных кличек для кошек в Подмосковье стали Гендальф и Цири, как из фэнтези книг Толкина и Сапковского, а также Револьера, Масдам и другие, сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области.
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"Ко Всемирному дню кошек Госветслужба Подмосковья собрала самые необычные клички и породы домашних кошек в регионе. Топ необычных кличек для пушистых питомцев содержит имена: Револьера, Ми-муся, Масдам, Драгалик, Шнапс, Анотаблекс. Хозяева присваивают имена героев из фантастических книг и фильмов. Так, в Подмосковье живет кот по имени Гендальф, кошка Цири. Встречаются и тройные имена, такие как: Киса Шина Мура, Барсик Мурмырыч Южный", - рассказали в ведомстве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
Кошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы корниш-рекс на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники".
Кошки породы корниш-рекс на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники".
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы невская маскарадная на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки породы невская маскарадная на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
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Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
1 из 7
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
2 из 7
Кошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
3 из 7
Кошки породы корниш-рекс на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники".
4 из 7
Кошки породы невская маскарадная на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
5 из 7
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
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Также в Подмосковье владельцы кошек нередко выбирают для себя питомцев необычных пород: сингапурских кошек небольшого размера с золотисто-кремовым окрасом, бурманских короткошёрстных кошек, отличающихся мускулистым телом и блестящей шерстью, а также норвежских лесных кошек, рассказали в Минсельхозпроде.
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"Специалисты обращают внимание, что питомца не обязательно покупать, можно забрать кошку из приюта. В Подмосковье действуют 30 таких приютов", - добавили в ведомстве.
Ежегодный Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Этот праздник существует не только для того, чтобы чествовать своих домашних любимцев, но для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек.