https://ria.ru/20230808/koshki-1888909767.html

В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек

В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек - РИА Новости, 08.08.2023

В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек

Одними из самых необычных кличек для кошек в Подмосковье стали Гендальф и Цири, как из фэнтези книг Толкина и Сапковского, а также Револьера, Масдам и другие,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:42

2023-08-08T17:42

2023-08-08T17:50

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одними из самых необычных кличек для кошек в Подмосковье стали Гендальф и Цири, как из фэнтези книг Толкина и Сапковского, а также Револьера, Масдам и другие, сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области. "Ко Всемирному дню кошек Госветслужба Подмосковья собрала самые необычные клички и породы домашних кошек в регионе. Топ необычных кличек для пушистых питомцев содержит имена: Револьера, Ми-муся, Масдам, Драгалик, Шнапс, Анотаблекс. Хозяева присваивают имена героев из фантастических книг и фильмов. Так, в Подмосковье живет кот по имени Гендальф, кошка Цири. Встречаются и тройные имена, такие как: Киса Шина Мура, Барсик Мурмырыч Южный", - рассказали в ведомстве. Также в Подмосковье владельцы кошек нередко выбирают для себя питомцев необычных пород: сингапурских кошек небольшого размера с золотисто-кремовым окрасом, бурманских короткошёрстных кошек, отличающихся мускулистым телом и блестящей шерстью, а также норвежских лесных кошек, рассказали в Минсельхозпроде. "Специалисты обращают внимание, что питомца не обязательно покупать, можно забрать кошку из приюта. В Подмосковье действуют 30 таких приютов", - добавили в ведомстве. Ежегодный Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Этот праздник существует не только для того, чтобы чествовать своих домашних любимцев, но для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек.

https://ria.ru/20230808/koshki-1888789874.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)