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В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек - РИА Новости, 08.08.2023
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17:42 08.08.2023 (обновлено: 17:50 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/koshki-1888909767.html
В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек
В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек - РИА Новости, 08.08.2023
В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек
Одними из самых необычных кличек для кошек в Подмосковье стали Гендальф и Цири, как из фэнтези книг Толкина и Сапковского, а также Револьера, Масдам и другие,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:42
2023-08-08T17:50
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одними из самых необычных кличек для кошек в Подмосковье стали Гендальф и Цири, как из фэнтези книг Толкина и Сапковского, а также Револьера, Масдам и другие, сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области. "Ко Всемирному дню кошек Госветслужба Подмосковья собрала самые необычные клички и породы домашних кошек в регионе. Топ необычных кличек для пушистых питомцев содержит имена: Револьера, Ми-муся, Масдам, Драгалик, Шнапс, Анотаблекс. Хозяева присваивают имена героев из фантастических книг и фильмов. Так, в Подмосковье живет кот по имени Гендальф, кошка Цири. Встречаются и тройные имена, такие как: Киса Шина Мура, Барсик Мурмырыч Южный", - рассказали в ведомстве. Также в Подмосковье владельцы кошек нередко выбирают для себя питомцев необычных пород: сингапурских кошек небольшого размера с золотисто-кремовым окрасом, бурманских короткошёрстных кошек, отличающихся мускулистым телом и блестящей шерстью, а также норвежских лесных кошек, рассказали в Минсельхозпроде. "Специалисты обращают внимание, что питомца не обязательно покупать, можно забрать кошку из приюта. В Подмосковье действуют 30 таких приютов", - добавили в ведомстве. Ежегодный Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Этот праздник существует не только для того, чтобы чествовать своих домашних любимцев, но для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье рассказали, как любители фэнтези называют своих кошек

В Подмосковье рассказали, какие необычные клички любители фэнтези дают своим кошкам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы скоттиш-страйт и скоттиш-фолд
Кошки породы скоттиш-страйт и скоттиш-фолд - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошки породы скоттиш-страйт и скоттиш-фолд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одними из самых необычных кличек для кошек в Подмосковье стали Гендальф и Цири, как из фэнтези книг Толкина и Сапковского, а также Револьера, Масдам и другие, сообщили в министерстве сельского хозяйства Московской области.
«
"Ко Всемирному дню кошек Госветслужба Подмосковья собрала самые необычные клички и породы домашних кошек в регионе. Топ необычных кличек для пушистых питомцев содержит имена: Револьера, Ми-муся, Масдам, Драгалик, Шнапс, Анотаблекс. Хозяева присваивают имена героев из фантастических книг и фильмов. Так, в Подмосковье живет кот по имени Гендальф, кошка Цири. Встречаются и тройные имена, такие как: Киса Шина Мура, Барсик Мурмырыч Южный", - рассказали в ведомстве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве
Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
Кошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве
Кошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы корниш-рекс на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники".
Кошки породы корниш-рекс на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
Кошки породы корниш-рекс на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы невская маскарадная на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки породы невская маскарадная на выставке КоШарики Шоу в Москве
Кошки породы невская маскарадная на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 7
CC BY-SA 2.0 / Sue Tupling / Burmese Cats cuddleКошки породы бурма
Кошки породы бурма
Кошки породы бурма
CC BY-SA 2.0 / Sue Tupling / Burmese Cats cuddle
6 из 7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 7
Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 7
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 7
Кошки абиссинской породы на юбилейной международной выставке кошек Coral Jubilee Show в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 7
Кошки породы корниш-рекс на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 7
Кошки породы невская маскарадная на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 7
Кошки породы бурма
CC BY-SA 2.0 / Sue Tupling / Burmese Cats cuddle
6 из 7
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 7
Также в Подмосковье владельцы кошек нередко выбирают для себя питомцев необычных пород: сингапурских кошек небольшого размера с золотисто-кремовым окрасом, бурманских короткошёрстных кошек, отличающихся мускулистым телом и блестящей шерстью, а также норвежских лесных кошек, рассказали в Минсельхозпроде.
«
"Специалисты обращают внимание, что питомца не обязательно покупать, можно забрать кошку из приюта. В Подмосковье действуют 30 таких приютов", - добавили в ведомстве.
Ежегодный Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Этот праздник существует не только для того, чтобы чествовать своих домашних любимцев, но для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек.
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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