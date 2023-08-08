https://ria.ru/20230808/koshki-1888789874.html

В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек

В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек - РИА Новости, 08.08.2023

В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек

Москвичи чаще всего называют кошек и котов Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена, например, Пельмешка и Тимон, сообщила председатель... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:48

2023-08-08T10:48

2023-08-08T10:48

общество

москва

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москвичи чаще всего называют кошек и котов Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена, например, Пельмешка и Тимон, сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. Всемирный день кошек празднуется 8 августа. "За 2023 год сервисом записи к ветеринару на портале mos.ru уже воспользовались более 80 тысяч раз, из них около половины приходится на кошек. По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена - Пельмешка и Тимон", - сказала Шинкарук, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Также Шинкарук отметила, что онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи для владельцев домашних животных. При помощи сервиса можно записаться не только на консультацию, но и на обследования, вакцинации и обработки. По ее словам, всего горожанам доступно более 15 видов ветеринарных услуг. Самая популярная из них уже несколько лет подряд онлайн-запись питомца на вакцинацию. Только в этом году ею воспользовались более 28 тысяч человек. Кроме того, домашних животных часто записывают на консультации и различные терапевтические процедуры.

https://ria.ru/20230727/zavodchiki-1886516405.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва