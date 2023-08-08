Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/koshki-1888789874.html
В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек
В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек - РИА Новости, 08.08.2023
В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек
Москвичи чаще всего называют кошек и котов Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена, например, Пельмешка и Тимон, сообщила председатель... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:48
2023-08-08T10:48
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753026759_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_af82a392cfe0f5d95330358ec034e1a3.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москвичи чаще всего называют кошек и котов Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена, например, Пельмешка и Тимон, сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. Всемирный день кошек празднуется 8 августа. "За 2023 год сервисом записи к ветеринару на портале mos.ru уже воспользовались более 80 тысяч раз, из них около половины приходится на кошек. По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена - Пельмешка и Тимон", - сказала Шинкарук, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Также Шинкарук отметила, что онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи для владельцев домашних животных. При помощи сервиса можно записаться не только на консультацию, но и на обследования, вакцинации и обработки. По ее словам, всего горожанам доступно более 15 видов ветеринарных услуг. Самая популярная из них уже несколько лет подряд онлайн-запись питомца на вакцинацию. Только в этом году ею воспользовались более 28 тысяч человек. Кроме того, домашних животных часто записывают на консультации и различные терапевтические процедуры.
https://ria.ru/20230727/zavodchiki-1886516405.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753026759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbc0239cc01584cfc06dca7c49f5d392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Москве рассказали, как чаще всего называют котов и кошек

Комитет госуслуг сообщил, что москвичи чаще всего называют кошек Мусями, а котов Барсиками

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москвичи чаще всего называют кошек и котов Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена, например, Пельмешка и Тимон, сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
Всемирный день кошек празднуется 8 августа.
Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В ней приняли участие питомники со всей России.

Кошка породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

В ней приняли участие питомники со всей России.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.

Котенок породы невская маскарадная на выставке КоШарики Шоу в Москве

Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.

Кошки породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

Котенок британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

Котята абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Победители получили призы и награды.

Кошка породы мейн-кун зевает на выставке КоШарики Шоу в Москве

Победители получили призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.

Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

Котенок спит на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На ней можно увидеть кошек более 25 пород.

Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

На ней можно увидеть кошек более 25 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

Кошки абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Никто не останется равнодушным.

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Никто не останется равнодушным.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.

Кошки породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Это незабываемый праздник для всех посетителей.

Котенок британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Это незабываемый праздник для всех посетителей.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
14 из 14

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 14

В ней приняли участие питомники со всей России.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 14

Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

Победители получили призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

На ней можно увидеть кошек более 25 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
10 из 14

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

Никто не останется равнодушным.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
12 из 14

С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
13 из 14

Это незабываемый праздник для всех посетителей.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
14 из 14
"За 2023 год сервисом записи к ветеринару на портале mos.ru уже воспользовались более 80 тысяч раз, из них около половины приходится на кошек. По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако, попадаются и необычные имена - Пельмешка и Тимон", - сказала Шинкарук, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Также Шинкарук отметила, что онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи для владельцев домашних животных. При помощи сервиса можно записаться не только на консультацию, но и на обследования, вакцинации и обработки.
По ее словам, всего горожанам доступно более 15 видов ветеринарных услуг. Самая популярная из них уже несколько лет подряд онлайн-запись питомца на вакцинацию. Только в этом году ею воспользовались более 28 тысяч человек. Кроме того, домашних животных часто записывают на консультации и различные терапевтические процедуры.
Котята - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги
27 июля, 07:24
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала