Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".
В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".
В ней приняли участие питомники со всей России.
В ней приняли участие питомники со всей России.
Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.
Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.
Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.
Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.
За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.
Победители получили призы и награды.
Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.
Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.
Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.
Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.
На ней можно увидеть кошек более 25 пород.
На ней можно увидеть кошек более 25 пород.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.
Никто не останется равнодушным.
С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.
С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.
Это незабываемый праздник для всех посетителей.
Это незабываемый праздник для всех посетителей.