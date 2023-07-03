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Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 03.07.2023
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11:00 03.07.2023 (обновлено: 15:08 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vystavka-1881847686.html
Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 03.07.2023
Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
В Москве прошла выставка "КоШарики Шоу". Самое пушистое мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.07.2023
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москва
россия
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В Москве прошла выставка "КоШарики Шоу". Самое пушистое мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, россия
Фото, Москва, Россия

Пушистое безумие: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Читать ria.ru в
В Москве прошла выставка "КоШарики Шоу". Самое пушистое мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В ней приняли участие питомники со всей России.

Кошка породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

В ней приняли участие питомники со всей России.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.

Котенок породы невская маскарадная на выставке КоШарики Шоу в Москве

Они представили самые редкие и популярные породы четвероногих любимцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.

Кошки породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Посетители смогли увидеть как самых больших, так и маленьких кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

Котенок британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

Котята абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Победители получили призы и награды.

Кошка породы мейн-кун зевает на выставке КоШарики Шоу в Москве

Победители получили призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.

Котята породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) и скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Кроме того, каждый мог приобрести котенка практически любой породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

Котенок спит на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На ней можно увидеть кошек более 25 пород.

Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

На ней можно увидеть кошек более 25 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

Кошки абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Никто не останется равнодушным.

Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Никто не останется равнодушным.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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12 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.

Кошки породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

С котятами можно познакомиться поближе, узнать об их характере.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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13 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Это незабываемый праздник для всех посетителей.

Котенок британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Это незабываемый праздник для всех посетителей.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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14 из 14
 
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