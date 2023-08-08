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В Индии обнаружили новый штамм COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2023
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16:47 08.08.2023 (обновлено: 16:48 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/koronavirus-1888891813.html
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2023
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris, который сейчас быстро... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:47
2023-08-08T16:48
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, передаёт Economic Times. Штамм EG.5.1 происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте этого года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. "Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем", - рассказал член консорциума. Согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574. "Периодическое увеличение случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета и развития новых мутаций, ускользающих от иммунитета", - рассказал Анураг Агравал, бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов.
https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880116265.html
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Индия, Великобритания, ВОЗ, В мире
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19

В Индии сообщили о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, передаёт Economic Times.
Штамм EG.5.1 происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте этого года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших.
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"Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем", - рассказал член консорциума.
Согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.
"Периодическое увеличение случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета и развития новых мутаций, ускользающих от иммунитета", - рассказал Анураг Агравал, бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов.
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане
24 июня, 03:43
 
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