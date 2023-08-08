https://ria.ru/20230808/koronavirus-1888891813.html
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2023
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris, который сейчас быстро... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:47
2023-08-08T16:47
2023-08-08T16:48
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, передаёт Economic Times. Штамм EG.5.1 происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте этого года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. "Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем", - рассказал член консорциума. Согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574. "Периодическое увеличение случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета и развития новых мутаций, ускользающих от иммунитета", - рассказал Анураг Агравал, бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов.
https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880116265.html
https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880116265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, великобритания, воз, в мире
Индия, Великобритания, ВОЗ, В мире
В Индии обнаружили новый штамм COVID-19
В Индии сообщили о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, передаёт Economic Times
.
Штамм EG.5.1 происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте этого года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших.
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане
"Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем", - рассказал член консорциума.
Согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.
"Периодическое увеличение случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета и развития новых мутаций, ускользающих от иммунитета", - рассказал Анураг Агравал, бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ
по эволюции вирусов.
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане