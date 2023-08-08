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В Канаде умер один из ведущих рок-музыкантов Турции Эркин Корай

В Канаде умер один из ведущих рок-музыкантов Турции Эркин Корай - РИА Новости, 08.08.2023

В Канаде умер один из ведущих рок-музыкантов Турции Эркин Корай

Турецкий музыкант Эркин Корай, который продвигал анатолийский рок и психоделику, скончался на 83-м году жизни в Канаде, где жил в последние годы, сообщает... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:51

2023-08-08T11:51

2023-08-08T11:51

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Турецкий музыкант Эркин Корай, который продвигал анатолийский рок и психоделику, скончался на 83-м году жизни в Канаде, где жил в последние годы, сообщает Medyascope.TV со ссылкой на дочь исполнителя Дамлу Корай."Папа, мой дорогой папа. Мы не упустили ни одного дня твоей прекрасной энергии и любви. И не упустим в будущем. Твои произведения всегда будут жить в наших в сердцах", – написала Дамла на своей странице в соцсети.Отмечается, что Корай умер в Торонто вскоре после госпитализации из-за недомогания, связанного с заболеванием легких.Мустафа Эркин Корай родился 24 июня 1941 года в Стамбуле. Карьеру музыканта он начал с каверов на композиции Элвиса Пресли и западных блюзменов, а в 1970-е годы занялся собственными произведениями. Всемирную известность Кораю принесли работы в жанрах анатолийского рока, психоделического рока и хард-рока. Исполнитель также внес значительный вклад в сохранение культурного наследия Анатолии, переработав многие народные песни. Среди наиболее известных композиций Корая Nihansın Dideden, Kiskanirim, Distances, Yağmur, Scorpion's Eyes и многие другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, канада, турция, музыка