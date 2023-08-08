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Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 08.08.2023 (обновлено: 00:04 09.08.2023)
https://ria.ru/20230808/kontrol-1888947808.html
Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области
Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 09.08.2023
Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T21:34
2023-08-09T00:04
специальная военная операция на украине
россия
харьков
харьковская область
в мире
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.&quot;За последние дни к территориям Харьковской области, которые под нашим контролем находятся, прибавилось еще пять населенных пунктов. Это очень серьезный показатель&quot;, — сказал он.По словам Ганчева, российская армия очень активно и достаточно быстро продвигается вглубь региона.Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области. Кроме того, на Купянском направлении удалось отразить девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ возле Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Артиллерия и авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888947901.html
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россия, харьков, харьковская область, в мире, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Харьковская область, В мире, Здоровье - Общество
Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области

Под контроль ВС России перешли пять населенных пунктов Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«

"За последние дни к территориям Харьковской области, которые под нашим контролем находятся, прибавилось еще пять населенных пунктов. Это очень серьезный показатель", — сказал он.

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По словам Ганчева, российская армия очень активно и достаточно быстро продвигается вглубь региона.
Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области. Кроме того, на Купянском направлении удалось отразить девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ возле Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Артиллерия и авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковХарьковская областьВ миреЗдоровье - Общество
 
 
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