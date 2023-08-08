https://ria.ru/20230808/kontrol-1888947808.html

Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области

Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 09.08.2023

Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-08T21:34

2023-08-08T21:34

2023-08-09T00:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала."За последние дни к территориям Харьковской области, которые под нашим контролем находятся, прибавилось еще пять населенных пунктов. Это очень серьезный показатель", — сказал он.По словам Ганчева, российская армия очень активно и достаточно быстро продвигается вглубь региона.Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области. Кроме того, на Купянском направлении удалось отразить девять атак и контратак подразделений четырех бригад ВСУ возле Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Артиллерия и авиация поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888947901.html

https://ria.ru/20230801/klescheevka-1887520601.html

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харьков

харьковская область

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россия, харьков, харьковская область, в мире, здоровье - общество