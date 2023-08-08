https://ria.ru/20230808/knaysl-1888939408.html
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне - РИА Новости, 08.08.2023
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сейчас живет в деревне Петрушово Рязанской области, сообщила РИА Новости журналист и сценарист Дильбар Кладо. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:07
2023-08-08T20:07
2023-08-08T20:34
австрия
рязанская область
карин кнайсль
владимир путин
касимовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878628776_0:116:3026:1818_1920x0_80_0_0_d29f0525122b20c61bbf1a47442d1798.jpg
РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сейчас живет в деревне Петрушово Рязанской области, сообщила РИА Новости журналист и сценарист Дильбар Кладо."Она (Кнайсль. — Прим. ред.) проживает там же, где и я, в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области", — рассказала собеседница агентства.Журналистка познакомилась с дипломатом в начале июля. По ее словам, Кнайсль живет в арендованном доме с двумя собаками."Вчера я получила от нее подарок — ее книжку, детскую сказку. Эта книжка издана в Москве на русском языке. <...> Целыми днями пишет. Это я тоже знаю от нее", — отметила Кладо.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир".Бывший министр иностранных дел Австрии лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
https://ria.ru/20230621/knaysl-1879614742.html
австрия
рязанская область
касимовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878628776_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_de277f0513fe222b33075408555119e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, рязанская область, карин кнайсль, владимир путин, касимовский район
Австрия, Рязанская область, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Касимовский район
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне
Журналист Кладо: экс-глава МИД Австрии Кнайсль проживает в рязанской деревне Петрушово
РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сейчас живет в деревне Петрушово Рязанской области, сообщила РИА Новости журналист и сценарист Дильбар Кладо.
"Она (Кнайсль. — Прим. ред.) проживает там же, где и я, в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области", — рассказала собеседница агентства.
Журналистка познакомилась с дипломатом в начале июля. По ее словам, Кнайсль живет в арендованном доме с двумя собаками.
«
"Вчера я получила от нее подарок — ее книжку, детскую сказку. Эта книжка издана в Москве на русском языке. <...> Целыми днями пишет. Это я тоже знаю от нее", — отметила Кладо.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии
лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства