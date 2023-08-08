https://ria.ru/20230808/klimat-1888824789.html

Климатолог заявила о рекордно высокой глобальной температуре в июле

Климатолог заявила о рекордно высокой глобальной температуре в июле - РИА Новости, 08.08.2023

Климатолог заявила о рекордно высокой глобальной температуре в июле

В настоящее время подтверждено, что глобальная температура в мире в июле 2023 года стала самой высокой с начала наблюдений, температура на поверхности морей... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:39

2023-08-08T12:39

2023-08-08T12:43

женева (город)

северная атлантика

евросоюз

оон

всемирная метеорологическая организация

в мире

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ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. В настоящее время подтверждено, что глобальная температура в мире в июле 2023 года стала самой высокой с начала наблюдений, температура на поверхности морей также является рекордной, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Саманта Берджесс. "Мы только что стали свидетелями того, как в июле глобальные температуры воздуха и поверхности мирового океана установили новые исторические рекорды. Эти рекорды имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям. 2023 год в настоящее время является третьим самым теплым годом на сегодняшний день - на 0,43 градуса по Цельцию выше среднего за последнее время, при этом средняя глобальная температура в июле на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня", - сказала она. Согласно данным организации, июль 2023 года был на 0,72 градуса теплее, чем в среднем июли 1991-2020 годов, и на 0,33 градуса жарче, чем рекордно теплый данный месяц - в 2019 году. По оценкам C3S, июль 2023 года был примерно на 1,5 градуса теплее, чем в среднем за 1850-1900 годы. "Глобальные средние температуры поверхности моря продолжали расти после длительного периода необычно высоких температур с апреля 2023 года, достигнув рекордно высоких уровней в июле. За весь месяц средние глобальные температуры поверхности моря были на 0,51 градуса выше, чем в среднем за 1991-2020 годы. В июле температура в Северной Атлантике была на 1,05 градуса выше средней, поскольку температура в северо-восточной части океана оставалась выше средней, а в северо-западной части наблюдались необычно высокие температуры", - добавила Берджесс. Она подчеркнула, что площадь морского льда в Антарктике продолжает обновлять антирекорды за это время года, при этом ежемесячное значение на 15% ниже среднего, что на сегодняшний день является самым низким показателем в июле с момента начала спутниковых наблюдений. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

женева (город)

северная атлантика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

женева (город), северная атлантика, евросоюз, оон, всемирная метеорологическая организация, в мире