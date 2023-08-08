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Сайт тульской администрации атаковали хакеры - РИА Новости, 08.08.2023
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22:21 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html
Сайт тульской администрации атаковали хакеры
Сайт тульской администрации атаковали хакеры - РИА Новости, 08.08.2023
Сайт тульской администрации атаковали хакеры
Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, специалисты восстанавливают работу портала, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:21
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технологии
тула
происшествия
россия
кибербезопасность
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, специалисты восстанавливают работу портала, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее ряд местных СМИ, в том числе Тульская служба новостей и Myslo, проинформировали, что сайт взломали украинские хакеры в ночь на вторник, по данным СМИ, в результате атаки якобы произошла утечка персональных данных почти 7 тысяч человек, зарегистрированных на портале. &quot;В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта&quot;, - заявили в администрации Тулы.
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РИА Новости
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технологии, тула, происшествия, россия, кибербезопасность
Технологии, Тула, Происшествия, Россия, Кибербезопасность
Сайт тульской администрации атаковали хакеры

Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, специалисты восстанавливают его работу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, специалисты восстанавливают работу портала, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее ряд местных СМИ, в том числе Тульская служба новостей и Myslo, проинформировали, что сайт взломали украинские хакеры в ночь на вторник, по данным СМИ, в результате атаки якобы произошла утечка персональных данных почти 7 тысяч человек, зарегистрированных на портале.
«

"В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта", - заявили в администрации Тулы.

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