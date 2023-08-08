https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html

Сайт тульской администрации атаковали хакеры

Сайт тульской администрации атаковали хакеры - РИА Новости, 08.08.2023

Сайт тульской администрации атаковали хакеры

Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, специалисты восстанавливают работу портала, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:21

2023-08-08T22:21

2023-08-08T22:21

технологии

тула

происшествия

россия

кибербезопасность

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, специалисты восстанавливают работу портала, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее ряд местных СМИ, в том числе Тульская служба новостей и Myslo, проинформировали, что сайт взломали украинские хакеры в ночь на вторник, по данным СМИ, в результате атаки якобы произошла утечка персональных данных почти 7 тысяч человек, зарегистрированных на портале. "В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта", - заявили в администрации Тулы.

https://ria.ru/20230728/kiberbezopasnost-1886859300.html

тула

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, тула, происшествия, россия, кибербезопасность