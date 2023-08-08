https://ria.ru/20230808/katastrofa-1888872453.html

Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву

Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву - РИА Новости, 08.08.2023

Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву

В Киеве осенью начнется катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных ПВО, заявил полковник ВСУ в интервью британской газете Times. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:39

2023-08-08T15:39

2023-08-08T15:39

политика

киев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Киеве осенью начнется катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных ПВО, заявил полковник ВСУ в интервью британской газете Times."Вы не можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100-150 штук. Мы истратили их всего за месяц. Если будем ждать до осени, они (россияне. — Прим. ред.) уничтожат всю энергоинфраструктуру. <…> Эта зима будет даже тяжелее предыдущей", — спрогнозировал он.По его мнению, в Киеве сейчас расположено "мощнейшее ПВО в мире", но оно не обеспечено достаточными запасами ракет, поскольку Запад не наращивает их выпуск. Военный уточнил, что в прошлом году в декабре украинская столица была на грани массовой эвакуации, эта ситуация может скоро повториться.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888861268.html

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политика, киев, украина, вооруженные силы украины