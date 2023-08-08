Рейтинг@Mail.ru
Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/katastrofa-1888872453.html
Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву
Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву - РИА Новости, 08.08.2023
Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву
В Киеве осенью начнется катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных ПВО, заявил полковник ВСУ в интервью британской газете Times. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:39
2023-08-08T15:39
политика
киев
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Киеве осенью начнется катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных ПВО, заявил полковник ВСУ в интервью британской газете Times."Вы не можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100-150 штук. Мы истратили их всего за месяц. Если будем ждать до осени, они (россияне. — Прим. ред.) уничтожат всю энергоинфраструктуру. &lt;…&gt; Эта зима будет даже тяжелее предыдущей", — спрогнозировал он.По его мнению, в Киеве сейчас расположено "мощнейшее ПВО в мире", но оно не обеспечено достаточными запасами ракет, поскольку Запад не наращивает их выпуск. Военный уточнил, что в прошлом году в декабре украинская столица была на грани массовой эвакуации, эта ситуация может скоро повториться.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888861268.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, киев, украина, вооруженные силы украины
Политика, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Все разрушат: в ВСУ сделали ужасающее предупреждение Зеленскому по Киеву

Times: полковник ВСУ предупредил о катастрофе от ударов в Киеве из-за иссякающего ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Киеве осенью начнется катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных ПВО, заявил полковник ВСУ в интервью британской газете Times.
«
"Вы не можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100-150 штук. Мы истратили их всего за месяц. Если будем ждать до осени, они (россияне. — Прим. ред.) уничтожат всю энергоинфраструктуру. <…> Эта зима будет даже тяжелее предыдущей", — спрогнозировал он.
По его мнению, в Киеве сейчас расположено "мощнейшее ПВО в мире", но оно не обеспечено достаточными запасами ракет, поскольку Запад не наращивает их выпуск. Военный уточнил, что в прошлом году в декабре украинская столица была на грани массовой эвакуации, эта ситуация может скоро повториться.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Будут судить: в США раскрыли, что ждет Зеленского осенью
14:52
 
ПолитикаКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала