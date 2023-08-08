https://ria.ru/20230808/ka-52-1888763152.html

Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении

Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023

Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении

Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Центрального военного округа России уничтожил боевую машину пехоты противника на Краснолиманском... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:09

2023-08-08T05:09

2023-08-08T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

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донбасс

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Центрального военного округа России уничтожил боевую машину пехоты противника на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожил боевую машину пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса "Вихрь-М", - сообщили в оборонном ведомстве. Согласно сообщению, в ходе боевого вылета летчики получили от передового авианаводчика координаты цели и уничтожили бронированную технику ВСУ. "Подлет в зону боевого применения вертолетчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволило экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника", - пояснили в МО.

https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html

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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"