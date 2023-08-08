https://ria.ru/20230808/ka-52-1888763152.html
Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении
Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023
Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении
Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Центрального военного округа России уничтожил боевую машину пехоты противника на Краснолиманском... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:09
2023-08-08T05:09
2023-08-08T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Центрального военного округа России уничтожил боевую машину пехоты противника на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожил боевую машину пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса "Вихрь-М", - сообщили в оборонном ведомстве. Согласно сообщению, в ходе боевого вылета летчики получили от передового авианаводчика координаты цели и уничтожили бронированную технику ВСУ. "Подлет в зону боевого применения вертолетчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволило экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника", - пояснили в МО.
https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении
Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил БМП противника на Краснолиманском направлении в Донбассе