США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт
Аналитик Нимеллер: США могут быстро избавиться от Зеленского, как делали в других странах
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, как они уже это делали в других странах, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
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"Если посмотреть на то, как Вашингтон избавлялся от лидеров, потерявших их поддержку, например, во Вьетнаме в последние месяцы Вьетнамской войны, то (видно, что) они действуют безжалостно и очень быстро находят замену лидерам. Это может произойти и на Украине. Зеленский делает то, что ему говорят, однако в какой-то момент Вашингтон его заменит", - сказал он РИА Новости.
По мнению эксперта, переговоры по урегулированию конфликта должны проходить непосредственно между Россией и США, Украина же не может принимать в этом участие. Это среди прочего связано с потерей Москвой доверия к Европе после заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью выиграть Киеву время для наращивания военной мощи, объяснил Нимёллер.
Теперь Россия сядет за стол только с США, и это может произойти относительно быстро на фоне тяжелых потерь со стороны Киева, считает он.
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"Ситуация в военном плане зашла в тупик, и Украина изнурена", - добавил эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского марионеткой Запада и заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса состоятся, но не с ним, а с его хозяевами.
Такого же мнения о Зеленском придерживаются и в Европе. Бывший председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента и ныне президент института Италия-БРИКС Вито Петрочелли заявлял, что Зеленский по итогам саммита НАТО в Вильнюсе показал себя марионеткой в руках Запада. Похожие заявления делал и французский политик, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, который отмечал, что Зеленский является марионеткой США, который отравляет жизнь 90% мира.
Более того нелестно о Владимире Зеленском отзываются и сами украинские военные. Пленные военнослужащие называли его "марионеткой" и "шавкой", рассказывая о том, как командование бросило их на позициях и даже никогда не появлялось на передовой.