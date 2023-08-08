https://ria.ru/20230808/izbavlenie-1888850214.html

США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт

США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2023

США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт

США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, как они уже это делали в других странах, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:12

2023-08-08T14:12

2023-08-08T14:13

в мире

россия

владимир зеленский

брикс

нато

ангела меркель

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, как они уже это делали в других странах, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Если посмотреть на то, как Вашингтон избавлялся от лидеров, потерявших их поддержку, например, во Вьетнаме в последние месяцы Вьетнамской войны, то (видно, что) они действуют безжалостно и очень быстро находят замену лидерам. Это может произойти и на Украине. Зеленский делает то, что ему говорят, однако в какой-то момент Вашингтон его заменит", - сказал он РИА Новости. По мнению эксперта, переговоры по урегулированию конфликта должны проходить непосредственно между Россией и США, Украина же не может принимать в этом участие. Это среди прочего связано с потерей Москвой доверия к Европе после заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью выиграть Киеву время для наращивания военной мощи, объяснил Нимёллер. Теперь Россия сядет за стол только с США, и это может произойти относительно быстро на фоне тяжелых потерь со стороны Киева, считает он. "Ситуация в военном плане зашла в тупик, и Украина изнурена", - добавил эксперт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского марионеткой Запада и заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса состоятся, но не с ним, а с его хозяевами. Такого же мнения о Зеленском придерживаются и в Европе. Бывший председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента и ныне президент института Италия-БРИКС Вито Петрочелли заявлял, что Зеленский по итогам саммита НАТО в Вильнюсе показал себя марионеткой в руках Запада. Похожие заявления делал и французский политик, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, который отмечал, что Зеленский является марионеткой США, который отравляет жизнь 90% мира. Более того нелестно о Владимире Зеленском отзываются и сами украинские военные. Пленные военнослужащие называли его "марионеткой" и "шавкой", рассказывая о том, как командование бросило их на позициях и даже никогда не появлялось на передовой.

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849523.html

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849759.html

https://ria.ru/20230808/proschet-1888802510.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, брикс, нато, ангела меркель, сша, украина, сергей лавров