Рейтинг@Mail.ru
США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 08.08.2023 (обновлено: 14:13 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/izbavlenie-1888850214.html
США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт
США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2023
США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт
США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, как они уже это делали в других странах, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:12
2023-08-08T14:13
в мире
россия
владимир зеленский
брикс
нато
ангела меркель
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, как они уже это делали в других странах, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Если посмотреть на то, как Вашингтон избавлялся от лидеров, потерявших их поддержку, например, во Вьетнаме в последние месяцы Вьетнамской войны, то (видно, что) они действуют безжалостно и очень быстро находят замену лидерам. Это может произойти и на Украине. Зеленский делает то, что ему говорят, однако в какой-то момент Вашингтон его заменит", - сказал он РИА Новости. По мнению эксперта, переговоры по урегулированию конфликта должны проходить непосредственно между Россией и США, Украина же не может принимать в этом участие. Это среди прочего связано с потерей Москвой доверия к Европе после заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью выиграть Киеву время для наращивания военной мощи, объяснил Нимёллер. Теперь Россия сядет за стол только с США, и это может произойти относительно быстро на фоне тяжелых потерь со стороны Киева, считает он. "Ситуация в военном плане зашла в тупик, и Украина изнурена", - добавил эксперт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского марионеткой Запада и заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса состоятся, но не с ним, а с его хозяевами. Такого же мнения о Зеленском придерживаются и в Европе. Бывший председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента и ныне президент института Италия-БРИКС Вито Петрочелли заявлял, что Зеленский по итогам саммита НАТО в Вильнюсе показал себя марионеткой в руках Запада. Похожие заявления делал и французский политик, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, который отмечал, что Зеленский является марионеткой США, который отравляет жизнь 90% мира. Более того нелестно о Владимире Зеленском отзываются и сами украинские военные. Пленные военнослужащие называли его "марионеткой" и "шавкой", рассказывая о том, как командование бросило их на позициях и даже никогда не появлялось на передовой.
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849523.html
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849759.html
https://ria.ru/20230808/proschet-1888802510.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, брикс, нато, ангела меркель, сша, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Владимир Зеленский, БРИКС, НАТО, Ангела Меркель, США, Украина, Сергей Лавров
США могут быстро избавиться от Зеленского, заявил эксперт

Аналитик Нимеллер: США могут быстро избавиться от Зеленского, как делали в других странах

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. США могут очень быстро избавиться от Владимира Зеленского, как они уже это делали в других странах, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
«
"Если посмотреть на то, как Вашингтон избавлялся от лидеров, потерявших их поддержку, например, во Вьетнаме в последние месяцы Вьетнамской войны, то (видно, что) они действуют безжалостно и очень быстро находят замену лидерам. Это может произойти и на Украине. Зеленский делает то, что ему говорят, однако в какой-то момент Вашингтон его заменит", - сказал он РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Гагин предсказал скорый крах режима Зеленского
14:07
По мнению эксперта, переговоры по урегулированию конфликта должны проходить непосредственно между Россией и США, Украина же не может принимать в этом участие. Это среди прочего связано с потерей Москвой доверия к Европе после заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью выиграть Киеву время для наращивания военной мощи, объяснил Нимёллер.
Теперь Россия сядет за стол только с США, и это может произойти относительно быстро на фоне тяжелых потерь со стороны Киева, считает он.
«
"Ситуация в военном плане зашла в тупик, и Украина изнурена", - добавил эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского марионеткой Запада и заявил, что переговоры по урегулированию нынешнего кризиса состоятся, но не с ним, а с его хозяевами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности
14:10
Такого же мнения о Зеленском придерживаются и в Европе. Бывший председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента и ныне президент института Италия-БРИКС Вито Петрочелли заявлял, что Зеленский по итогам саммита НАТО в Вильнюсе показал себя марионеткой в руках Запада. Похожие заявления делал и французский политик, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, который отмечал, что Зеленский является марионеткой США, который отравляет жизнь 90% мира.
Более того нелестно о Владимире Зеленском отзываются и сами украинские военные. Пленные военнослужащие называли его "марионеткой" и "шавкой", рассказывая о том, как командование бросило их на позициях и даже никогда не появлялось на передовой.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Усугубляет страдания". В США раскрыли шокирующий просчет Зеленского
11:47
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийБРИКСНАТОАнгела МеркельСШАУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала