https://ria.ru/20230808/iyul-1888793140.html

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории, выяснили ученые

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории, выяснили ученые - РИА Новости, 08.08.2023

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории, выяснили ученые

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:02

2023-08-08T11:02

2023-08-08T11:02

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. "Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты", - приводит Франс Пресс слова заместителя директора Copernicus Саманты Берджесс. Согласно новым данным, июль 2023 года был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию. Кроме того, средняя мировая температура в июле этого года была на 0,72 градуса по Цельсию выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы. Ранее Copernicus сообщила о том, что температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 4 августа значения в 20,96 градуса по Цельсию. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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