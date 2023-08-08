https://ria.ru/20230808/iran-1888823109.html

Эксперты объяснили, почему поехать без визы в Иран пока не получится

Эксперты объяснили, почему поехать без визы в Иран пока не получится - РИА Новости, 08.08.2023

Эксперты объяснили, почему поехать без визы в Иран пока не получится

Безвизовый режим для туристических групп с Ираном формально открылся с 1 августа, но на практике пока не заработал, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:37

2023-08-08T12:37

2023-08-08T12:37

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Безвизовый режим для туристических групп с Ираном формально открылся с 1 августа, но на практике пока не заработал, сообщает АТОР.Соглашение заключили 1 июля 2021 года, а с 1 августа 2023 года оно формально начало действовать. Однако никто из аккредитованных в рамках соглашения о групповом безвизе с Ираном туроператоров еще не отправлял клиентов по новой схеме. Как россияне, так и иранцы, как и прежде, оформляют разрешения на въезд.В PAC Group рассказали, что окончательная инструкция еще не сформирована, и пока ни у кого из туроператоров такого опыта не было."Соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном еще не вступило в силу. Как только его подпишут, то граждане РФ смогут посещать Иран без виз с туристическими целями в составе групп от пяти до 50 человек на срок не более 15 дней", – говорят в Space Travel.В "Русском Экспрессе" наблюдения коллег подтверждают: "Туристы до сих пор получают визу для въезда в Иран. Или заранее в консульстве, или по прилете в аэропорту Тегерана. Пока соглашение о безвизовом групповом въезде не начало действовать".Пока, напоминают в Space Travel, для получения как туристической, деловой и других типов виз россиянам необходим так называемый "референс-код" от МИД Ирана."Каждому, кто направляется в Иран, нужна приглашающая сторона. При запросе туристической визы в ее роли выступает официально зарегистрированная иранская туристическая компания, которая подает заявку в МИД Ирана. На основании нее и выдается референс-код. Важно: не каждая иранская компания имеет право обращаться в МИД с таким запросом", – рассказали в Space Travel.Ситуация с въездом иранцев в Россию по групповому безвизу схожая: пока у туроператоров нет такого опыта. "Остается много нерешенных вопросов, процесс не запущен. Туристы из Ирана приезжают в Россию, как и раньше – по оформленной визе. С электронной визой в Россию у иранцев есть трудности – оплатить ее проблематично, ведь карт международных платежных систем в Иране нет", – говорят эксперты.Туроператоры полагают, что соглашение о групповом безвизе на практике заработает осенью.По словам одного из представителей рынка, Иран в этом году пользуется большим спросом, чем до пандемии. Однако это направление никогда не было массовым для россиян и маловероятно, что таковым станет. Оформление визы – не самое сложное в налаживании туристического обмена. Труднее избавить путешественников “от стереотипов о том, что Иран соткан из повсеместных запретов”, подчеркивают эксперты АТОР."Это не соответствует действительности. На самом деле, запретов в Иране не так много, как кажется тем, кто там ни разу не был. А вот экскурсионная составляющая просто безграничная. Доброжелательные люди, отельная база на высоком уровне, прямые перелеты. Но нужно рассказывать об этом туристам", – отмечают эксперты.Cпрос на туры в Иран называют умеренным. Покупают в основном насыщенные экскурсионные, средняя стоимость которых находится на уровне 200- 250 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

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новости - туризм, иран, россия, тегеран (город), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда можно лететь