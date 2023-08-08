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Китай нарастил импорт нефти и газа

Китай нарастил импорт нефти и газа - РИА Новости, 08.08.2023

Китай нарастил импорт нефти и газа

Китай в январе-июле 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 12,4% и 7,6% соответственно, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:04

2023-08-08T07:04

2023-08-08T07:04

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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Китай в январе-июле 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 12,4% и 7,6% соответственно, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. За отчетный период Китай импортировал 325,752 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 187,293 миллиарда долларов, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле Китай закупил за границей 43,686 миллиона тонн нефти на 23,904 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа в январе-июле 2023 года составил 66,876 миллиона тонн на сумму 36,9 миллиарда долларов (в ценовом выражении - рост на 1,1%). В июле Китай закупил за границей 10,3 миллиона тонн природного газа на 4,9 миллиарда долларов. Импорт угля за первые семь месяцев 2023 года составил 261,184 миллиона тонн (рост на 88,6%) и обошелся Китаю в 31,563 миллиарда долларов (в ценовом выражении - рост на 41,4%). В июле Китай закупил за границей 39,26 миллиона тонн угля на 3,867 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230808/tovarooborot-1888765598.html

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в мире, китай, цены на нефть