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Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина - РИА Новости, 08.08.2023
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20:30 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/generaly-1888942056.html
Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина
Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина - РИА Новости, 08.08.2023
Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина
Американские генералы уже не думают про Украину, а с тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, способного уничтожить... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:30
2023-08-08T20:30
политика
россия
украина
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американские генералы уже не думают про Украину, а с тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, способного уничтожить США, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Redacted."Обратите внимание, что они перестали говорить о "поражении" России от Украины. &lt;…&gt; О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — отметил эксперт.При этом Джонсон напомнил, что Москва уже превосходит Вашингтон в этой отрасли, поскольку обладает беспилотным подводным флотом (аппаратами Посейдон. — Прим. ред.), способным нести ядерное оружие и наносить удары по Соединенным Штатам."У Америки нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей", — резюмировал бывший аналитик ЦРУ.Президент России Владимир Путин впервые объявил о проектировании торпеды "Посейдон" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
https://ria.ru/20230808/nato-1888925243.html
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политика, россия, украина, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), сша
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина

Экс-агент ЦРУ Джонсон: генералы США забыли про Украину и говорят об угрозе российских АПЛ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американские генералы уже не думают про Украину, а с тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, способного уничтожить США, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Redacted.
«
"Обратите внимание, что они перестали говорить о "поражении" России от Украины. <…> О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — отметил эксперт.
При этом Джонсон напомнил, что Москва уже превосходит Вашингтон в этой отрасли, поскольку обладает беспилотным подводным флотом (аппаратами Посейдон. — Прим. ред.), способным нести ядерное оружие и наносить удары по Соединенным Штатам.
"У Америки нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей", — резюмировал бывший аналитик ЦРУ.
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В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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