https://ria.ru/20230808/generaly-1888942056.html

Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина

Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина - РИА Новости, 08.08.2023

Надежды нет. В США рассказали о тревоге своих генералов из-за хода Путина

Американские генералы уже не думают про Украину, а с тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, способного уничтожить... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:30

2023-08-08T20:30

2023-08-08T20:30

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россия

украина

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американские генералы уже не думают про Украину, а с тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, способного уничтожить США, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Redacted."Обратите внимание, что они перестали говорить о "поражении" России от Украины. <…> О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — отметил эксперт.При этом Джонсон напомнил, что Москва уже превосходит Вашингтон в этой отрасли, поскольку обладает беспилотным подводным флотом (аппаратами Посейдон. — Прим. ред.), способным нести ядерное оружие и наносить удары по Соединенным Штатам."У Америки нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей", — резюмировал бывший аналитик ЦРУ.Президент России Владимир Путин впервые объявил о проектировании торпеды "Посейдон" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

https://ria.ru/20230808/nato-1888925243.html

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888883718.html

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политика, россия, украина, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), сша