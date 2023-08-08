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Украина обсудила с Нидерландами безопасность Киева в рамках декларации G7

Украина обсудила с Нидерландами безопасность Киева в рамках декларации G7 - РИА Новости, 08.08.2023

Украина обсудила с Нидерландами безопасность Киева в рамках декларации G7

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте двусторонние гарантии безопасности в рамках декларации G7 по поддержке... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:58

2023-08-08T15:58

2023-08-08T15:58

в мире

украина

марк рютте

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте двусторонние гарантии безопасности в рамках декларации G7 по поддержке Украины, а также необходимость усиления ПВО и поставки бронетехники для Киева. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Спасибо за присоединение Нидерландов к совместной декларации о поддержке Украины странами G7. Обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации, основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, стороны также обсудили ситуацию на фронте, а также "актуальные оборонные потребности" для ВСУ, в частности, речь шла о бронетехнике, системах ПВО для защиты инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы. Как заявил ранее Рютте, Нидерланды изучают способы дальнейшего усиления украинской ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230803/davlenie-1887995955.html

https://ria.ru/20230804/peregovory-1888095670.html

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