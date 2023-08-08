https://ria.ru/20230808/forum-1888874658.html

Задай вопрос эксперту: стартует форум "100% Татарстан. Формула здоровья"

Задай вопрос эксперту: стартует форум "100% Татарстан. Формула здоровья" - РИА Новости, 08.08.2023

Задай вопрос эксперту: стартует форум "100% Татарстан. Формула здоровья"

Представители органов власти и ведущие эксперты в сфере здоровья пообщаются в режиме реального времени со слушателями ежегодного открытого форума "100%... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:11

2023-08-08T16:11

2023-08-08T16:11

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

талия минуллина

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Представители органов власти и ведущие эксперты в сфере здоровья пообщаются в режиме реального времени со слушателями ежегодного открытого форума "100% Татарстан. Формула здоровья", который пройдет 10-11 августа, сообщила пресс-служба проекта. В течение двух дней на форуме обсудят проблемы здравоохранения, поддержания здоровья, в том числе, с помощью новых технологий. Возможность задать специалисту интересующий вопрос получат люди из всех стран. Трансляция будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском. "Бесценно, поэтому бесплатно. "100% Татарстан" — это уникальный проект прямой связи жителей региона, бизнеса и власти. Такой открытый диалог об инициативах республики позволит получить обратную связь и скорректировать текущие планы развития", — цитирует пресс-служба слова руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной. Принять участие в форуме может любой желающий. Регистрация производится по ссылке: www.100tatarstan.com. "100% Татарстан" - интеллектуально-деловое пространство Республики Татарстан, где эксперты и зрители обсуждают самые актуальные проблемы. Спикерами панельных дискуссий выступают эксперты, представители власти, лидеры мнений из разных стран. За три года работы онлайн-площадку посетило более 500 тысяч зрителей из 53 стран мира. В 2021 году "100% Татарстан" стал победителем ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards в номинации "Открытие года".

https://ria.ru/20230804/meteor-1888272061.html

республика татарстан (татарстан)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика татарстан (татарстан), талия минуллина