https://ria.ru/20230808/forum-1888874658.html
Задай вопрос эксперту: стартует форум "100% Татарстан. Формула здоровья"
Задай вопрос эксперту: стартует форум "100% Татарстан. Формула здоровья" - РИА Новости, 08.08.2023
Задай вопрос эксперту: стартует форум "100% Татарстан. Формула здоровья"
Представители органов власти и ведущие эксперты в сфере здоровья пообщаются в режиме реального времени со слушателями ежегодного открытого форума "100%... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:11
2023-08-08T16:11
2023-08-08T16:11
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
талия минуллина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Представители органов власти и ведущие эксперты в сфере здоровья пообщаются в режиме реального времени со слушателями ежегодного открытого форума "100% Татарстан. Формула здоровья", который пройдет 10-11 августа, сообщила пресс-служба проекта. В течение двух дней на форуме обсудят проблемы здравоохранения, поддержания здоровья, в том числе, с помощью новых технологий. Возможность задать специалисту интересующий вопрос получат люди из всех стран. Трансляция будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском. "Бесценно, поэтому бесплатно. "100% Татарстан" — это уникальный проект прямой связи жителей региона, бизнеса и власти. Такой открытый диалог об инициативах республики позволит получить обратную связь и скорректировать текущие планы развития", — цитирует пресс-служба слова руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной. Принять участие в форуме может любой желающий. Регистрация производится по ссылке: www.100tatarstan.com. "100% Татарстан" - интеллектуально-деловое пространство Республики Татарстан, где эксперты и зрители обсуждают самые актуальные проблемы. Спикерами панельных дискуссий выступают эксперты, представители власти, лидеры мнений из разных стран. За три года работы онлайн-площадку посетило более 500 тысяч зрителей из 53 стран мира. В 2021 году "100% Татарстан" стал победителем ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards в номинации "Открытие года".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), талия минуллина
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Талия Минуллина
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Представители органов власти и ведущие эксперты в сфере здоровья пообщаются в режиме реального времени со слушателями ежегодного открытого форума "100% Татарстан. Формула здоровья", который пройдет 10-11 августа, сообщила пресс-служба проекта.
В течение двух дней на форуме обсудят проблемы здравоохранения, поддержания здоровья, в том числе, с помощью новых технологий. Возможность задать специалисту интересующий вопрос получат люди из всех стран. Трансляция будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском.
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"Бесценно, поэтому бесплатно. "100% Татарстан" — это уникальный проект прямой связи жителей региона, бизнеса и власти. Такой открытый диалог об инициативах республики позволит получить обратную связь и скорректировать текущие планы развития", — цитирует пресс-служба слова руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной
.
Принять участие в форуме может любой желающий. Регистрация производится по ссылке: www.100tatarstan.com.
"100% Татарстан" - интеллектуально-деловое пространство Республики Татарстан, где эксперты и зрители обсуждают самые актуальные проблемы. Спикерами панельных дискуссий выступают эксперты, представители власти, лидеры мнений из разных стран.
За три года работы онлайн-площадку посетило более 500 тысяч зрителей из 53 стран мира. В 2021 году "100% Татарстан" стал победителем ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards в номинации "Открытие года".