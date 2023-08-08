Рейтинг@Mail.ru
Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
09:47 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/forum-1888782089.html
Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме
Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме - РИА Новости, 08.08.2023
Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме
Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:47
2023-08-08T09:47
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
анастасия ракова
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887762835_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7465a1e0649d3cf8870befb05763bcbf.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят более 100 экспертов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Москвы. Он станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах", – сказала Ракова.По словам заммэра, деловая программа форума включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них представители крупных государственных корпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ, стран Азии.Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа до 10 сентября.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887762835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7fa46be2de1412e251f839b6ae26c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сн_образование, социальный навигатор, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), анастасия ракова , министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Анастасия Ракова , Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИнсталляция на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе
Инсталляция на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят более 100 экспертов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Москвы. Он станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах", – сказала Ракова.
По словам заммэра, деловая программа форума включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них представители крупных государственных корпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ, стран Азии.
Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа до 10 сентября.
 
Год педагога и наставникаОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигаторМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)Анастасия РаковаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала