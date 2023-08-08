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Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме
Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме - РИА Новости, 08.08.2023
Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме
Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:47
2023-08-08T09:47
2023-08-08T09:47
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
анастасия ракова
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят более 100 экспертов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Москвы. Он станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах", – сказала Ракова.По словам заммэра, деловая программа форума включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них представители крупных государственных корпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ, стран Азии.Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа до 10 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сн_образование, социальный навигатор, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), анастасия ракова , министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Анастасия Ракова , Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят более 100 экспертов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Москвы. Он станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах", – сказала Ракова.
По словам заммэра, деловая программа форума включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них представители крупных государственных корпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ, стран Азии.
Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа до 10 сентября.