https://ria.ru/20230808/forum-1888782089.html

Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме

Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме - РИА Новости, 08.08.2023

Форум среднего профобразования пройдет в Москве на урбанистическом форуме

Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:47

2023-08-08T09:47

2023-08-08T09:47

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

анастасия ракова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет на площадке Московского урбанистического форума 17-18 августа, на панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят более 100 экспертов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Москвы. Он станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах", – сказала Ракова.По словам заммэра, деловая программа форума включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них представители крупных государственных корпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ, стран Азии.Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа до 10 сентября.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), анастасия ракова , министерство просвещения россии (минпросвещения россии)