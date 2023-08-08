https://ria.ru/20230808/festival-1888879370.html

В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"

В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России" - РИА Новости, 08.08.2023

В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"

Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:07

2023-08-08T16:07

2023-08-08T16:07

липецкая область

задонский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что фестиваль будет организован в природном парке Кудыкина гора в Задонском районе. "Фестивали и праздники на Кудыкиной горе – это два в одном. Гости посещают одно из самых популярных мест региона и получают возможность принять участие в увлекательных активностях", – отметил Артамонов. По словам губернатора, фестиваль станет семейным праздником для жителей и гостей региона. Они смогут познакомиться с историей и обычаями липецкого края через русские сказки. Тематические площадки начнут работать в полдень. На них посетители узнают о прошлом региона, его природе и культуре, традициях и современности. Артамонов отметил, что помимо развлекательных площадок будет работать сказочная ярмарка, мастер-классы и образовательные мероприятия. Кульминацией праздника станет огненный рык Змея Горыныча. Вход и посещение тематических площадок бесплатные.

https://ria.ru/20230807/ploschadka-1888550870.html

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

задонский район, игорь артамонов