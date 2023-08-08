https://ria.ru/20230808/festival-1888879370.html
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России" - РИА Новости, 08.08.2023
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"
Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:07
2023-08-08T16:07
2023-08-08T16:07
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что фестиваль будет организован в природном парке Кудыкина гора в Задонском районе. "Фестивали и праздники на Кудыкиной горе – это два в одном. Гости посещают одно из самых популярных мест региона и получают возможность принять участие в увлекательных активностях", – отметил Артамонов. По словам губернатора, фестиваль станет семейным праздником для жителей и гостей региона. Они смогут познакомиться с историей и обычаями липецкого края через русские сказки. Тематические площадки начнут работать в полдень. На них посетители узнают о прошлом региона, его природе и культуре, традициях и современности. Артамонов отметил, что помимо развлекательных площадок будет работать сказочная ярмарка, мастер-классы и образовательные мероприятия. Кульминацией праздника станет огненный рык Змея Горыныча. Вход и посещение тематических площадок бесплатные.
https://ria.ru/20230807/ploschadka-1888550870.html
задонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что фестиваль будет организован в природном парке Кудыкина гора в Задонском районе
.
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"Фестивали и праздники на Кудыкиной горе – это два в одном. Гости посещают одно из самых популярных мест региона и получают возможность принять участие в увлекательных активностях", – отметил Артамонов.
По словам губернатора, фестиваль станет семейным праздником для жителей и гостей региона. Они смогут познакомиться с историей и обычаями липецкого края через русские сказки. Тематические площадки начнут работать в полдень. На них посетители узнают о прошлом региона, его природе и культуре, традициях и современности.
Артамонов отметил, что помимо развлекательных площадок будет работать сказочная ярмарка, мастер-классы и образовательные мероприятия. Кульминацией праздника станет огненный рык Змея Горыныча. Вход и посещение тематических площадок бесплатные.