Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России" - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:07 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/festival-1888879370.html
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России" - РИА Новости, 08.08.2023
В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"
Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:07
2023-08-08T16:07
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852711869_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_ca86349e86517d98c156e46214decd5e.jpg
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что фестиваль будет организован в природном парке Кудыкина гора в Задонском районе. "Фестивали и праздники на Кудыкиной горе – это два в одном. Гости посещают одно из самых популярных мест региона и получают возможность принять участие в увлекательных активностях", – отметил Артамонов. По словам губернатора, фестиваль станет семейным праздником для жителей и гостей региона. Они смогут познакомиться с историей и обычаями липецкого края через русские сказки. Тематические площадки начнут работать в полдень. На них посетители узнают о прошлом региона, его природе и культуре, традициях и современности. Артамонов отметил, что помимо развлекательных площадок будет работать сказочная ярмарка, мастер-классы и образовательные мероприятия. Кульминацией праздника станет огненный рык Змея Горыныча. Вход и посещение тематических площадок бесплатные.
https://ria.ru/20230807/ploschadka-1888550870.html
задонский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852711869_102:0:1239:853_1920x0_80_0_0_71a1abfa88dea393be1ec3da7a9da69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов

В Липецкой области пройдет фестиваль "Сказки Центральной России"

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Липецкая область в последнее воскресенье лета станет местом проведения фестиваля "Сказки Центральной России", который состоится в рамках проекта Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что фестиваль будет организован в природном парке Кудыкина гора в Задонском районе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе
Вчера, 09:14
"Фестивали и праздники на Кудыкиной горе – это два в одном. Гости посещают одно из самых популярных мест региона и получают возможность принять участие в увлекательных активностях", – отметил Артамонов.
По словам губернатора, фестиваль станет семейным праздником для жителей и гостей региона. Они смогут познакомиться с историей и обычаями липецкого края через русские сказки. Тематические площадки начнут работать в полдень. На них посетители узнают о прошлом региона, его природе и культуре, традициях и современности.
Артамонов отметил, что помимо развлекательных площадок будет работать сказочная ярмарка, мастер-классы и образовательные мероприятия. Кульминацией праздника станет огненный рык Змея Горыныча. Вход и посещение тематических площадок бесплатные.
 
Липецкая областьЗадонский районИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала