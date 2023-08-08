https://ria.ru/20230808/falkov-1888871959.html
Фальков: мы должны развивать у студентов критическое мышление
Фальков: мы должны развивать у студентов критическое мышление - РИА Новости, 08.08.2023
Фальков: мы должны развивать у студентов критическое мышление
Курс "Основы российской государственности" должен развивать у студентов критическое мышление, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:35
2023-08-08T15:35
2023-08-08T16:03
год педагога и наставника
общество
валерий фальков
образование
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ПЯТИГОРСК, 8 авг – РИА Новости. Курс "Основы российской государственности" должен развивать у студентов критическое мышление, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. В рамках практической конференции Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", проходящей на базе центра "Машук" с 7 по 10 августа, Фальков обсудил детали курса для студентов. "Это (курс) попытка дать целостное представление студентам о том, что происходит... Мы должны развить критическое мышление у студента", – рассказал Фальков. Министр также добавил, что курс нужно преподносить через коммуникацию. Преподаватели будут давать соответствующие установки, чтобы сформировать критическое мышление. На данный момент курс ещё требует шлифовки и активно дорабатывается совместно со студентами и преподавателями. Президент России Владимир Путин 29 января поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу. -0-
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, образование, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Валерий Фальков, Образование, Навигатор абитуриента
ПЯТИГОРСК, 8 авг – РИА Новости. Курс "Основы российской государственности" должен развивать у студентов критическое мышление, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В рамках практической конференции Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", проходящей на базе центра "Машук" с 7 по 10 августа, Фальков обсудил детали курса для студентов.
"Это (курс) попытка дать целостное представление студентам о том, что происходит... Мы должны развить критическое мышление у студента", – рассказал Фальков.
Министр также добавил, что курс нужно преподносить через коммуникацию. Преподаватели будут давать соответствующие установки, чтобы сформировать критическое мышление.
На данный момент курс ещё требует шлифовки и активно дорабатывается совместно со студентами и преподавателями.
Президент России Владимир Путин 29 января поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу. -0-