https://ria.ru/20230808/falkov-1888871959.html

Фальков: мы должны развивать у студентов критическое мышление

Фальков: мы должны развивать у студентов критическое мышление - РИА Новости, 08.08.2023

Фальков: мы должны развивать у студентов критическое мышление

Курс "Основы российской государственности" должен развивать у студентов критическое мышление, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:35

2023-08-08T15:35

2023-08-08T16:03

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ПЯТИГОРСК, 8 авг – РИА Новости. Курс "Основы российской государственности" должен развивать у студентов критическое мышление, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. В рамках практической конференции Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", проходящей на базе центра "Машук" с 7 по 10 августа, Фальков обсудил детали курса для студентов. "Это (курс) попытка дать целостное представление студентам о том, что происходит... Мы должны развить критическое мышление у студента", – рассказал Фальков. Министр также добавил, что курс нужно преподносить через коммуникацию. Преподаватели будут давать соответствующие установки, чтобы сформировать критическое мышление. На данный момент курс ещё требует шлифовки и активно дорабатывается совместно со студентами и преподавателями. Президент России Владимир Путин 29 января поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков, образование, навигатор абитуриента