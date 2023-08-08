https://ria.ru/20230808/f-16-1888950467.html

Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 - РИА Новости, 08.08.2023

Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Киева, заявила во вторник заместитель официального... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:04

2023-08-08T22:04

2023-08-08T22:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

джо байден

владимир зеленский

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Киева, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. “Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке”, - сообщила она журналистам на вопрос о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230807/f-16-1888573816.html

https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, f-16