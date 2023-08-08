https://ria.ru/20230808/ermak-1888757667.html

Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак

Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак - РИА Новости, 08.08.2023

Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак

На переговорах в саудовской Джидде согласовали не все пункты киевской "формулы мира", признал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телеэфире. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:04

2023-08-08T02:04

2023-08-08T08:49

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владимир зеленский

андрей ермак

саудовская аравия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На переговорах в саудовской Джидде согласовали не все пункты киевской "формулы мира", признал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телеэфире."Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", — заявил он.По словам Ермака, если бы "все страны" выразили свое согласие, то к концу месяца Украина якобы уже принимала бы так называемый "саммит мира". Как утверждает глава офиса Зеленского, не удалось достичь согласия со странами Глобального Юга по пункту об "ответственности" России.На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не Москвы. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения.

https://ria.ru/20230808/peregovory-1888760750.html

https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888749090.html

джидда

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россия

саудовская аравия

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в мире, джидда, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, саудовская аравия