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Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак - РИА Новости, 08.08.2023
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02:04 08.08.2023 (обновлено: 08:49 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ermak-1888757667.html
Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак
Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак - РИА Новости, 08.08.2023
Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак
На переговорах в саудовской Джидде согласовали не все пункты киевской "формулы мира", признал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телеэфире. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:04
2023-08-08T08:49
в мире
джидда
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
саудовская аравия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На переговорах в саудовской Джидде согласовали не все пункты киевской "формулы мира", признал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телеэфире."Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", — заявил он.По словам Ермака, если бы "все страны" выразили свое согласие, то к концу месяца Украина якобы уже принимала бы так называемый "саммит мира". Как утверждает глава офиса Зеленского, не удалось достичь согласия со странами Глобального Юга по пункту об "ответственности" России.На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не Москвы. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения.
https://ria.ru/20230808/peregovory-1888760750.html
https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888749090.html
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в мире, джидда, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, саудовская аравия
В мире, Джидда, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Саудовская Аравия
Не все участники встречи в Джидде поддержали позицию Украины, признал Ермак

Глава офиса Зеленского признал разногласия по украинской формуле мира на саммите в Джидде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На переговорах в саудовской Джидде согласовали не все пункты киевской "формулы мира", признал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телеэфире.
«
"Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", — заявил он.
По словам Ермака, если бы "все страны" выразили свое согласие, то к концу месяца Украина якобы уже принимала бы так называемый "саммит мира".
Как утверждает глава офиса Зеленского, не удалось достичь согласия со странами Глобального Юга по пункту об "ответственности" России.
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На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не Москвы. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.
В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения.
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