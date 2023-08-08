https://ria.ru/20230808/eksport-1888887976.html

Экспорт товаров из США в Россию в июне сократился на 48,5 процента

Экспорт товаров из США в Россию в июне сократился на 48,5 процента - РИА Новости, 08.08.2023

Экспорт товаров из США в Россию в июне сократился на 48,5 процента

Объем экспорта товаров из США в Россию по итогам июня сократился на 48,5% до 30,9 миллиона долларов по сравнению с 60 миллионами долларов в мае, свидетельствуют РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:34

2023-08-08T16:34

2023-08-08T16:34

экономика

россия

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Объем экспорта товаров из США в Россию по итогам июня сократился на 48,5% до 30,9 миллиона долларов по сравнению с 60 миллионами долларов в мае, свидетельствуют опубликованные во вторник данные американского бюро статистики. Согласно представленным табличным значениям, объем импорта товаров в США из России за тот же период времени снизился на 18,3% до 411,7 миллиона долларов с 504 миллионов в мае. Суммарно с января по июнь 2023 года Россия экспортировала в США товаров на 2,8 миллиарда долларов. Штаты за первое полугодие 2023 года экспортировали в РФ товаров на 328,9 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230808/chipsy-1888852651.html

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экономика, россия, сша