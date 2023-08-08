https://ria.ru/20230808/ekovas-1888765098.html

Эксперт рассказал о разногласиях внутри ЭКОВАС

Эксперт рассказал о разногласиях внутри ЭКОВАС - РИА Новости, 08.08.2023

Эксперт рассказал о разногласиях внутри ЭКОВАС

Если Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнет военную интервенцию в Нигер, то вряд ли она приведет к формированию в стране жизнеспособного РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:15

2023-08-08T06:15

2023-08-08T06:15

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переворот в нигере — 2023

мгимо

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Если Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнет военную интервенцию в Нигер, то вряд ли она приведет к формированию в стране жизнеспособного правительства, а разногласия внутри самого союза говорят о нежелании государств-членов рисковать, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. Ранее ЭКОВАС дало неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. Срок ультиматума истек в воскресенье. "Если успехом (интервенции) считать занятие столицы и установление там переходного правительства, вероятность успеха ненулевая", - сказал Лошкарев. Но шанс формирования в результате военного вмешательства "жизнеспособного правительства", которое будет представлять "что-то кроме столицы", близок к нулю, считает эксперт. Он также счел маловероятным возвращение предыдущего президента, его власть "не будет выходить далеко за пределы столицы". Эксперт также считает, что наличие разногласий в ЭКОВАС может говорить о том, что его члены вряд ли будут рисковать единством внутри союза ради "какой-то сиюминутной цели" в Нигере. Нигерия Ранее президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу проинформировал парламент страны о предложенных сообществом планах военных действий и санкциях против Нигера на фоне военного переворота. В свою очередь, сенат (верхняя палата парламента) Нигерии призвал ЭКОВАС искать дипломатические решения ситуации в Нигере. По словам Лошкарева, в Нигерии "не особенно хотят куда-то вмешиваться" из-за возможных издержек, но "внешние партнеры настойчиво их подталкивают к интервенции". Лошкарев считает, что по этой причине в стране сейчас бюрократическая процедура с запросами в парламент по одобрению интервенции с целью "затянуть процесс с помощью институциональных механизмов". "Эта попытка мне кажется красивой игрой "как слиться с интервенции", - считает эксперт. По его словам, внешние игроки в этом случае представлены США, а не Францией. "И Нигерия, и Гана… - англоязычные страны, которые ориентируются на Великобританию и США. В данном случае давление идет со стороны Вашингтона", - считает эксперт. Сенегал и Гана По мнению собеседника агентства, Гана будет склоняться к позиции Нигерии. "У Ганы не очень большая армия… Сама по себе Гана ничего сделать не сможет", - считает он. Кроме того, военная интервенция в Нигер может быть воспринята негативно в Сенегале, отметил Лошкарев. Он напомнил, что ЭКОВАС с 2017 года проводит операцию в Гамбии, которая продолжается и до сих пор, а нынешнее руководство страны поддерживается союзом. По словам эксперта, из-за операции союза в Гамбии малые страны региона всё меньше хотят ввязываться в ещё одну. "Если бы у них не было предыдущей задачи, они были бы посмелее", - подчеркнул Лошкарев. Алжир Президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее заявил, что страна выступает против возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Он указал, что проблемы в Нигере следует решать мирным путем, при этом отметив, что Алжир поддерживает следование закону в Нигере на основе конституции. "Заявление Алжира – самый серьёзный аргумент не проводить военную операцию в Нигере. Алжир с военной точки зрения является одной из самых боеспособных и сильных армий на континенте", - сказал Лошкарев. Он отметил, что вооруженные силы Алжира как минимум не уступают армии Нигерии, а алжирская техника намного более современная, чем нигерийская. По словам эксперта, Алжир, тем не менее, позиционирует себя как дипломатическую державу с большим опытом проведения переговоров между конфликтующими сторонами. "Захочет ли он разорвать с имиджем, который выстраивал десятилетия – не уверен. Но Алжиру нужно о себе заявить. Лучшего, чем в Нигере, способа нет", - подчеркнул Лошкарев. Он выразил мнение, что Алжир также может направить в рамках помощи военных советников или технику в Нигер. "Это могут быть военные советники, поставки вооружения, тренировочная миссия: офицеры будут тренировать военных Нигера", - сказал Лошкарев. Буркина-Фасо И Мали Эксперт напомнил, что официальная позиция Буркина-Фасо и Мали заключается в том, что они будут рассматривать действия ЭКОВАС в Нигере как незаконные. "Вооруженные силы двух стран достаточно скромные. Реальную поддержку Нигеру оказать они не смогут… Армия Мали разбросана по всей стране, ведет бои с исламистами. Взять её и отвезти в Нигер – проблематично. Примерно такая же ситуация в Буркина-Фасо",- отметил Лошкарев. Он добавил, что, если Нигерия всё же начнет интервенцию в Нигер, что-то противопоставить ей в Бамако и Уагадугу не смогут. "У Нигерии есть жизнеспособная авиация, транспортная авиация… Буркина-Фасо и Мали таким похвастаться не могут", - отметил он. Гвинея "Гвинея – особый случай, обычно они не встают на чью-то сторону, а негласно поддерживают одну из сторон", - считает Лошкарев. По его словам, Гвинея является исключением из так называемого "интернационала военных, которые пришли к власти путем переворотов". "Они стараются работать тихо. Если можно помочь контрабандой, они это будут делать. Насчет прямого противопоставления себя ЭКОВАС – не уверен", - сказал эксперт. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/nuland-1888753752.html

https://ria.ru/20230808/afrika-1888763945.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888756402.html

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