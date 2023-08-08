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Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:07 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/dzhidda-1888752644.html
Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде
Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде
Запад с помощью встречи по Украине в Джидде надеется убедить другие страны согласиться с мирным планом Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T00:07
2023-08-08T00:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джидда
владимир зеленский
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дмитрий песков
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ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Запад с помощью встречи по Украине в Джидде надеется убедить другие страны согласиться с мирным планом Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Португалии и Кении Кингсли Махубела. "Китай направил своего специального посланника по Евразии, и он пояснил, что есть много разногласий. Что бы ни происходило в Джидде, это тупик. Встреча имеет проблемы, и Китай направился, чтобы оценить эту встречу. Повестка дня американцев и Евросоюза состоит в том, чтобы убедить других согласиться с планом президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", - заявил эксперт. Он назвал украинский план "капитуляцией" и "иллюзией". В то же время китайский план из 12 пунктов, по словам эксперта, "практичен", потому что учитывает обеспокоенность и интересы российского народа. Он добавил, что не все страны на переговорах в Джидде настроены против России. Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888749090.html
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россия
украина
джидда
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в мире, россия, украина, джидда, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джидда, Владимир Зеленский, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Дмитрий Песков
Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде

Экс-посол ЮАР Махубела: Запад хочет убедить других одобрить мирный план Киева

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Запад с помощью встречи по Украине в Джидде надеется убедить другие страны согласиться с мирным планом Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Португалии и Кении Кингсли Махубела.
"Китай направил своего специального посланника по Евразии, и он пояснил, что есть много разногласий. Что бы ни происходило в Джидде, это тупик. Встреча имеет проблемы, и Китай направился, чтобы оценить эту встречу. Повестка дня американцев и Евросоюза состоит в том, чтобы убедить других согласиться с планом президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", - заявил эксперт.
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Источник: в Джидде встречались в основном режиссеры украинского кризиса
Вчера, 23:01
Он назвал украинский план "капитуляцией" и "иллюзией". В то же время китайский план из 12 пунктов, по словам эксперта, "практичен", потому что учитывает обеспокоенность и интересы российского народа. Он добавил, что не все страны на переговорах в Джидде настроены против России.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Одна из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
Вчера, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжиддаВладимир ЗеленскийМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дмитрий Песков
 
 
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