https://ria.ru/20230808/dzhidda-1888752644.html

Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде

Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде - РИА Новости, 08.08.2023

Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде

Запад с помощью встречи по Украине в Джидде надеется убедить другие страны согласиться с мирным планом Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:07

2023-08-08T00:07

2023-08-08T00:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

джидда

владимир зеленский

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Запад с помощью встречи по Украине в Джидде надеется убедить другие страны согласиться с мирным планом Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Португалии и Кении Кингсли Махубела. "Китай направил своего специального посланника по Евразии, и он пояснил, что есть много разногласий. Что бы ни происходило в Джидде, это тупик. Встреча имеет проблемы, и Китай направился, чтобы оценить эту встречу. Повестка дня американцев и Евросоюза состоит в том, чтобы убедить других согласиться с планом президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", - заявил эксперт. Он назвал украинский план "капитуляцией" и "иллюзией". В то же время китайский план из 12 пунктов, по словам эксперта, "практичен", потому что учитывает обеспокоенность и интересы российского народа. Он добавил, что не все страны на переговорах в Джидде настроены против России. Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230807/vstrecha-1888749090.html

https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888580941.html

россия

украина

джидда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, джидда, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков