Эксперт раскрыл цели Запада в Джидде
Экс-посол ЮАР Махубела: Запад хочет убедить других одобрить мирный план Киева
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Запад с помощью встречи по Украине в Джидде надеется убедить другие страны согласиться с мирным планом Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Португалии и Кении Кингсли Махубела.
"Китай направил своего специального посланника по Евразии, и он пояснил, что есть много разногласий. Что бы ни происходило в Джидде, это тупик. Встреча имеет проблемы, и Китай направился, чтобы оценить эту встречу. Повестка дня американцев и Евросоюза состоит в том, чтобы убедить других согласиться с планом президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", - заявил эксперт.
Он назвал украинский план "капитуляцией" и "иллюзией". В то же время китайский план из 12 пунктов, по словам эксперта, "практичен", потому что учитывает обеспокоенность и интересы российского народа. Он добавил, что не все страны на переговорах в Джидде настроены против России.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".