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В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.08.2023
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:41
2023-08-08T19:41
2023-08-08T19:41
происшествия
вологодская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сокольский район
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД региона. По информации правоохранителей, столкнулись автомобили "Газель" и "УАЗ". "В Сокольском районе в ДТП пострадало пять человек. Сегодня около 15:10 в Сокольском районе на 514 км автодороги Москва –Архангельск произошло ДТП. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа и четыре его пассажира: женщины 1969 и 1990 г.р. и два мальчика 16 и 10 лет", - говорится в сообщении. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Как отметили в пресс-службе УМВД, обошлось без серьезных травм. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.
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происшествия, вологодская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сокольский район, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Вологодская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Сокольский район, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП на участке трассы М-8