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В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.08.2023
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19:41 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/dtp-1888935576.html
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.08.2023
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:41
2023-08-08T19:41
происшествия
вологодская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сокольский район
авто
москва
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД региона. По информации правоохранителей, столкнулись автомобили "Газель" и "УАЗ". "В Сокольском районе в ДТП пострадало пять человек. Сегодня около 15:10 в Сокольском районе на 514 км автодороги Москва –Архангельск произошло ДТП. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа и четыре его пассажира: женщины 1969 и 1990 г.р. и два мальчика 16 и 10 лет", - говорится в сообщении. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Как отметили в пресс-службе УМВД, обошлось без серьезных травм. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20230808/dtp-1888929318.html
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вологодская область
сокольский район
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происшествия, вологодская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сокольский район, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Вологодская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Сокольский район, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП

В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП на участке трассы М-8

© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краюСкорая помощь с пострадавшими в ДТП
Скорая помощь с пострадавшими в ДТП - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Скорая помощь с пострадавшими в ДТП . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД региона.
По информации правоохранителей, столкнулись автомобили "Газель" и "УАЗ".
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«
"В Сокольском районе в ДТП пострадало пять человек. Сегодня около 15:10 в Сокольском районе на 514 км автодороги Москва –Архангельск произошло ДТП. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа и четыре его пассажира: женщины 1969 и 1990 г.р. и два мальчика 16 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Как отметили в пресс-службе УМВД, обошлось без серьезных травм. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияВологодская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Сокольский районАвтоМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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