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В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП

В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.08.2023

В Вологодской области двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП

Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:41

2023-08-08T19:41

2023-08-08T19:41

происшествия

вологодская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сокольский район

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москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на участке федеральной трассы М-8 "Холмогоры" Москва-Архангельск в Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД региона. По информации правоохранителей, столкнулись автомобили "Газель" и "УАЗ". "В Сокольском районе в ДТП пострадало пять человек. Сегодня около 15:10 в Сокольском районе на 514 км автодороги Москва –Архангельск произошло ДТП. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа и четыре его пассажира: женщины 1969 и 1990 г.р. и два мальчика 16 и 10 лет", - говорится в сообщении. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Как отметили в пресс-службе УМВД, обошлось без серьезных травм. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888929318.html

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вологодская область

сокольский район

москва

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происшествия, вологодская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сокольский район, авто, москва, гибдд мвд рф