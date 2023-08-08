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Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП

Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 08.08.2023

Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП

Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:00

2023-08-08T19:00

2023-08-08T19:04

происшествия

кореновский район

краснодарский край

россия

трасса м-4 "дон"

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила госавтоинспекция региона в телеграм-канале ведомства. "На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МAN не справился с управлением и врезался в отбойник, произошёл разлив топлива. Отмечается, что движение на участке трассы регулируют госавтоинспекторы.

кореновский район

краснодарский край

россия

трасса м-4 "дон"

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кореновский район, краснодарский край, россия, трасса м-4 "дон"