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Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 08.08.2023
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19:00 08.08.2023 (обновлено: 19:04 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/dtp-1888929318.html
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 08.08.2023
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:00
2023-08-08T19:04
происшествия
кореновский район
краснодарский край
россия
трасса м-4 "дон"
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила госавтоинспекция региона в телеграм-канале ведомства. &quot;На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги&quot;, - говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МAN не справился с управлением и врезался в отбойник, произошёл разлив топлива. Отмечается, что движение на участке трассы регулируют госавтоинспекторы.
кореновский район
краснодарский край
россия
трасса м-4 "дон"
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происшествия, кореновский район, краснодарский край, россия, трасса м-4 "дон"
Происшествия, Кореновский район, Краснодарский край, Россия, Трасса М-4 "Дон"
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП

Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничено из-за фуры, въехавшей в отбойник

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТрасса М-4 "Дон"
Трасса М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Трасса М-4 "Дон" . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила госавтоинспекция региона в телеграм-канале ведомства.
«

"На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МAN не справился с управлением и врезался в отбойник, произошёл разлив топлива.
Отмечается, что движение на участке трассы регулируют госавтоинспекторы.
 
ПроисшествияКореновский районКраснодарский крайРоссияТрасса М-4 "Дон"
 
 
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