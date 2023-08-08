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Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 08.08.2023
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:00
2023-08-08T19:00
2023-08-08T19:04
происшествия
кореновский район
краснодарский край
россия
трасса м-4 "дон"
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Краснодарского края частично ограничено из-за ДТП с грузовиком, на трассе разлито топливо, сообщила госавтоинспекция региона в телеграм-канале ведомства. "На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МAN не справился с управлением и врезался в отбойник, произошёл разлив топлива. Отмечается, что движение на участке трассы регулируют госавтоинспекторы.
кореновский район
краснодарский край
россия
трасса м-4 "дон"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кореновский район, краснодарский край, россия, трасса м-4 "дон"
Происшествия, Кореновский район, Краснодарский край, Россия, Трасса М-4 "Дон"
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничено из-за фуры, въехавшей в отбойник