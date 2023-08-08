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В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 08.08.2023
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08:18 08.08.2023 (обновлено: 12:21 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/druzhba-1888773247.html
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 08.08.2023
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"
Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:18
2023-08-08T12:21
польша
германия
в мире
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ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте. "Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — говорится в заявлении.В минувшие выходные стало известно, что одну из ниток "Дружбы" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши. Аварийные службы PERN начали ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч.Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику монтаж нового участка трубопровода завершили, началась его сварка. Вторая нитка работает без нарушений.
https://ria.ru/20230515/truboprovod-1871880459.html
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польша, германия, в мире
Польша, Германия, В мире
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"

Технические службы польского оператора "Дружбы" восстановили работу трубопровода

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте.
"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — говорится в заявлении.

"Дружба" — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Предназначена для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров.

В минувшие выходные стало известно, что одну из ниток "Дружбы" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши. Аварийные службы PERN начали ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч.
Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику монтаж нового участка трубопровода завершили, началась его сварка.
Вторая нитка работает без нарушений.
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