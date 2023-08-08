https://ria.ru/20230808/druzhba-1888773247.html

В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"

В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 08.08.2023

В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"

Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:18

2023-08-08T08:18

2023-08-08T12:21

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ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте. "Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — говорится в заявлении.В минувшие выходные стало известно, что одну из ниток "Дружбы" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши. Аварийные службы PERN начали ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч.Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику монтаж нового участка трубопровода завершили, началась его сварка. Вторая нитка работает без нарушений.

https://ria.ru/20230515/truboprovod-1871880459.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, германия, в мире