https://ria.ru/20230808/druzhba-1888773247.html
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 08.08.2023
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"
Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:18
2023-08-08T08:18
2023-08-08T12:21
польша
германия
в мире
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ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте. "Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — говорится в заявлении.В минувшие выходные стало известно, что одну из ниток "Дружбы" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши. Аварийные службы PERN начали ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч.Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику монтаж нового участка трубопровода завершили, началась его сварка. Вторая нитка работает без нарушений.
https://ria.ru/20230515/truboprovod-1871880459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, германия, в мире
В Польше восстановили работу трубопровода "Дружба"
Технические службы польского оператора "Дружбы" восстановили работу трубопровода
ВАРШАВА, 8 авг — РИА Новости.
Польский оператор нефтепровода "Дружба" — компания PERN — восстановила работоспособность поврежденной магистрали, сообщается на ее официальном сайте
.
"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — говорится в заявлении.
"Дружба" — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Предназначена для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров.
В минувшие выходные стало известно, что одну из ниток "Дружбы" в направлении Германии
отключили из-за утечки на территории Польши. Аварийные службы PERN начали ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч.
Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику монтаж нового участка трубопровода завершили, началась его сварка.
Вторая нитка работает без нарушений.
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