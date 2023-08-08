https://ria.ru/20230808/dostavka-1888789770.html

РЭЦ и РЖД запустили услугу по доставке товаров МСП для b2b-торговли в Китай

РЭЦ и РЖД запустили услугу по доставке товаров МСП для b2b-торговли в Китай - РИА Новости, 08.08.2023

РЭЦ и РЖД запустили услугу по доставке товаров МСП для b2b-торговли в Китай

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), АО "РЖД Логистика", АО "РЖД Бизнес Актив" и ТЛЦ "Белый Раст" запустили новую услугу по перевозке сборных... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:49

2023-08-08T10:49

2023-08-08T11:04

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

ржд

вероника никишина

китай

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), АО "РЖД Логистика", АО "РЖД Бизнес Актив" и ТЛЦ "Белый Раст" запустили новую услугу по перевозке сборных грузов в Китай, сообщает РЭЦ. "Это позволит перевозить небольшие партии товаров для b2b-торговли. Первый поезд отправился по маршруту Россия - Китай 7 августа. О запуске такого сервиса было объявлено на Петербургском экономическом форуме в этом году", - говорится в сообщении.Регулярный логистический сервис на указанном маршруте будет курсировать по установленному расписанию с привлекательными фиксированными ставками на отправку сборных грузов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а формат взаимодействия с логистической платформой Китая по приему поезда позволит отправлять как сборные, так и одиночные контейнеры полносоставной отправкой, и загружать его обратным импортом."Малые и средние компании сталкивались с проблемой доступа к контейнерной логистике, поскольку их объемы поставок на экспорт с точки зрения полносоставных поездных отправок незначительны, а стоимость перевозки высокая. Теперь благодаря совместной работе с Центром фирменного транспортного облуживания и дочерними предприятиями холдинга РЖД для МСП появилось эффективное решение: консолидировать грузы в сборные контейнеры и отправлять их регулярным поездом, тем самым позволяя экономить на доставке и сокращать сроки перевозки. Это позволит удовлетворить потребности экспортно-ориентированных предприятий МСП, резидентов китайских торговых площадок и торговых домов", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."РЖД Логистика" оказывает полный комплекс услуг по консолидации грузов из регионов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, отправки поезда по расписанию, а также обеспечивает клиентское сопровождение на всем пути следования груза китайским покупателям. Привлечение грузовой базы и предоставление подвижного состава обеспечено "РЖД Бизнес Актив"."Мы видим большой спрос на перевозку небольших партий грузов в сегменте b2b. Новый сервис позволит обеспечить регулярность и снижение стоимости транспортных услуг для компаний малого и среднего бизнеса. РЖД располагают всеми необходимыми инструментами и ресурсами, чтобы обеспечить регулярное функционирование логистического сервиса, отвечающего высоким стандартам качества и потребностям наших клиентов сегмента МСП", - подчеркнул заместитель генерального директора – начальник центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Алексей Шило."РЖД Логистика" уже давно сотрудничает с Российским экспортным центром, и наши совместные проекты, такие как "Агроэспресс", перевозки по МТК "Север - Юг", помогают российским экспортерам, в числе которых как крупные отечественные холдинги, так и представители МСП, адаптироваться к новым экономическим условиям. Учитывая обширные компетенции нашей компании в сфере организации перевозок сборных партий грузов, мы сформировали качественный сервис, который отвечает потребностям представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в быстрой доставке мелких партий товаров по оптимальной цене", - отметил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев.

https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html

https://ria.ru/20230803/produktsiya-1888025643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), ржд, вероника никишина, китай