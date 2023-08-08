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В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог
В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог - РИА Новости, 08.08.2023
В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог
Примерно 30 тысяч километров дорог построено и отремонтировано в России за прошлый год, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:15
2023-08-08T16:15
2023-08-08T16:29
россия
москва
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Примерно 30 тысяч километров дорог построено и отремонтировано в России за прошлый год, сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Щас не буду повторяться, много раз об этом говорили.. Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень и так далее. Есть над чем работать и дальше. Конечно, международные транспортные коридоры, Север-Юг, Северный морской путь, Восточный полигон, Транссиб и так далее", – сказал Путин во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.
https://ria.ru/20221125/krym-1834117856.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Экономика
В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог
Путин: в России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог