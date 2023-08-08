https://ria.ru/20230808/dorogi-1888882263.html

В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог

В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог - РИА Новости, 08.08.2023

В России за 2022 год построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог

Примерно 30 тысяч километров дорог построено и отремонтировано в России за прошлый год, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:15

2023-08-08T16:15

2023-08-08T16:29

россия

москва

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Примерно 30 тысяч километров дорог построено и отремонтировано в России за прошлый год, сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Щас не буду повторяться, много раз об этом говорили.. Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень и так далее. Есть над чем работать и дальше. Конечно, международные транспортные коридоры, Север-Юг, Северный морской путь, Восточный полигон, Транссиб и так далее", – сказал Путин во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.

https://ria.ru/20221125/krym-1834117856.html

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Кирилл Волков

россия, москва, владимир путин, экономика