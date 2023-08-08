https://ria.ru/20230808/donetsk-1888895534.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:00
2023-08-08T17:00
2023-08-08T17:26
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три человека в Куйбышевском районе получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. При обстреле погиб молодой мужчина 30-40 лет, который в момент обстрела передвигался по дворам жилого района, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Под массированным обстрелом Киевский район. В многоквартирных домах по улице Щорса повреждено остекление. По предварительной информации, под обстрел в Куйбышевском районе попал автомобиль. Ранены мирные жители 1985, 1988, 1997 года рождения", - сообщил в своем телеграм-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских войск. Повреждены три жилых домостроения, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888883718.html
донецк
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены.
2023-08-08T17:00
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель