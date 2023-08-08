https://ria.ru/20230808/donetsk-1888895534.html

При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2023

При обстреле Донецка погиб мирный житель

Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:00

2023-08-08T17:00

2023-08-08T17:26

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три человека в Куйбышевском районе получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. При обстреле погиб молодой мужчина 30-40 лет, который в момент обстрела передвигался по дворам жилого района, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Под массированным обстрелом Киевский район. В многоквартирных домах по улице Щорса повреждено остекление. По предварительной информации, под обстрел в Куйбышевском районе попал автомобиль. Ранены мирные жители 1985, 1988, 1997 года рождения", - сообщил в своем телеграм-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских войск. Повреждены три жилых домостроения, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888883718.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены. 2023-08-08T17:00 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия