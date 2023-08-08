Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 08.08.2023 (обновлено: 17:26 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888895534.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:00
2023-08-08T17:26
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888904939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_754de678e976287fb826022b08264d4d.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три человека в Куйбышевском районе получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. При обстреле погиб молодой мужчина 30-40 лет, который в момент обстрела передвигался по дворам жилого района, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Под массированным обстрелом Киевский район. В многоквартирных домах по улице Щорса повреждено остекление. По предварительной информации, под обстрел в Куйбышевском районе попал автомобиль. Ранены мирные жители 1985, 1988, 1997 года рождения", - сообщил в своем телеграм-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских войск. Повреждены три жилых домостроения, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888883718.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены.
2023-08-08T17:00
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888904939_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0fa1e879edc767277f200f2efe3312c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением артиллерии, в Киевском районе по улице Щорса погиб мирный житель, еще три человека в Куйбышевском районе получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.
При обстреле погиб молодой мужчина 30-40 лет, который в момент обстрела передвигался по дворам жилого района, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Под массированным обстрелом Киевский район. В многоквартирных домах по улице Щорса повреждено остекление. По предварительной информации, под обстрел в Куйбышевском районе попал автомобиль. Ранены мирные жители 1985, 1988, 1997 года рождения", - сообщил в своем телеграм-канале глава Донецка Алексей Кулемзин.
За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских войск. Повреждены три жилых домостроения, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Открыл концлагеря". В Киеве рассказали, к чему Зеленский готовит Украину
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала