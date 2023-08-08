https://ria.ru/20230808/donetsk-1888877511.html

Украинские военные выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские военные выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские военные выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска за 35 минут выпустили более 40 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:00

2023-08-08T16:00

2023-08-08T16:15

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили более 40 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.С 15.25 по 15.30 были обстреляны Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка - по ним выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров. С 15.35 по 15.45 украинские войска выпустили по этим же районам Донецка и Макеевке в общей сложности еще 20 снарядов такого же калибра.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Киевский - в северной части города, а Кировский - в юго-западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато