https://ria.ru/20230808/donetsk-1888782825.html

Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ жилых кварталов Донецка

Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ жилых кварталов Донецка - РИА Новости, 08.08.2023

Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ жилых кварталов Донецка

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что украинские войска с раннего утра обстреливают жилые кварталы Донецка, выпущено 148 боеприпасов, РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:58

2023-08-08T09:58

2023-08-08T09:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что украинские войска с раннего утра обстреливают жилые кварталы Донецка, выпущено 148 боеприпасов, ранен один мирный житель. "С самого раннего утра враг наносит удары по жилым кварталам Донецка. Вследствие обстрелов получил ранение мирный житель Куйбышевского района, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Зафиксировано более 40 обстрелов, выпущено 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм", - написал Пушилин.Он уточнил, что повреждены шесть домов в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Ясиноватой, и призвал жителей прифронтовых районов к осторожности.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины